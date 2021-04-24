Новые BMW M3 и M4 обзавелись полноприводной трансмиссией

Источник материала: Tut.by

Седан BMW M3 и родственное купе M4 нового поколения дебютировали осенью прошлого года, причем одновременно со стандартными версиями были представлены и машины в исполнении Competition с 8-ступенчатым «автоматом» и задним приводом. Но теперь для них доступна опциональная система полного привода M xDrive.





Трансмиссия располагает многодисковой муфтой с электронным управлением и активным задним дифференциалом. Предусмотрено три режима работы, в том числе и 2WD, при котором весь крутящий момент передается исключительно на задние колеса (систему стабилизации при этом можно отключить).





Водитель может установить и сохранить индивидуальные настройки полного привода, двигателя, переключения передач, рулевого управления и тормозной системы, а также системы контроля тяги. Прямой доступ к этим предустановкам обеспечивается простым нажатием кнопок на рулевом колесе.





Также полноприводные M3 Competition и M4 Competition получили расширенный набор стандартного оборудования, модернизированные переднюю подвеску и систему смазки двигателя. Рядная битурбо-«шестерка» объемом 3 л развивает 510 л.с. и 650 Нм крутящего момента, разгоняя седан и купе до 100 км/ч за 3,5 секунды — это на 0,4 секунды быстрее, чем у заднеприводных M3 Competition и M4 Competition. Максимальная скорость — 250 км/ч или 290 км/ч с опциональным пакетом M Driver’s.





Старт производства полноприводных версий M3 Competition и M4 Competition запланирован на начало июля 2021 года. Известно, что в России седан будет предлагаться от 7 370 000 рублей (98 160 долларов по текущему курсу), а купе — от 7 670 000 рублей (102 150 долларов).