Источник материала: UDF



Велопробег в Гомеле / belkagomel.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На велопробеге в Гомеле запретили обгонять колонну «представителей властей» Гомельские велоактивисты спорят, этично ли в принципе участвовать в велопробеге с разрешения властей.

Это предупреждение соседствует с другими, вполне нормальными запретами для городского велопробега. Например, запрещено создавать аварийные ситуации, петлять, резко тормозить, прыгать, подрезать, приходить на велопробег пьяным. И обгонять чиновников.Гомельские велоактивисты спорят, этично ли в принципе участвовать в велопробеге с разрешения властей, не прекращающих репрессии,местное издание «Флагшток». Тем временем, глава организации «Вело Гомель»заявила, что пробег не проводится в угоду каких-либо властей или политических партий.