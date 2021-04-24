ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На велопробеге в Гомеле запретили обгонять колонну «представителей властей»

24.04.2021 16:15 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

На велопробеге в Гомеле запретили обгонять колонну «представителей властей»
Велопробег в Гомеле / belkagomel.by
На велопробеге, который пройдёт в Гомеле 25 апреля, организаторы категорически запретили участникам обгонять колонну с чиновниками. Категорически запрещается «обгонять первую колонну и волонтёров, где едут представители властей, заслуженные мастера спорта», — так запрет сформулирован в правилах.

Это предупреждение соседствует с другими, вполне нормальными запретами для городского велопробега. Например, запрещено создавать аварийные ситуации, петлять, резко тормозить, прыгать, подрезать, приходить на велопробег пьяным. И обгонять чиновников.

Гомельские велоактивисты спорят, этично ли в принципе участвовать в велопробеге с разрешения властей, не прекращающих репрессии, пишет местное издание «Флагшток». Тем временем, глава организации «Вело Гомель» Валентина Познякова заявила, что пробег не проводится в угоду каких-либо властей или политических партий.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельские велоактивисты спорят, этично ли в принципе участвовать в велопробеге с разрешения властей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эўракамісія закупіць амаль два мільярды доз вакцыны Pfizer
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by