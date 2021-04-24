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На велопробеге в Гомеле запретили обгонять колонну «представителей властей»
Источник материала: UDF
Велопробег в Гомеле / belkagomel.by
Это предупреждение соседствует с другими, вполне нормальными запретами для городского велопробега. Например, запрещено создавать аварийные ситуации, петлять, резко тормозить, прыгать, подрезать, приходить на велопробег пьяным. И обгонять чиновников.
Гомельские велоактивисты спорят, этично ли в принципе участвовать в велопробеге с разрешения властей, не прекращающих репрессии,
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Гомельские велоактивисты спорят, этично ли в принципе участвовать в велопробеге с разрешения властей.
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