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Государственная ювелирная сеть резко сократила дивиденды

24.04.2021 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Белювелирторг» выплачивает в этом году дивиденды примерно на 278 тыс. рублей. Это значительно меньше, чем годом ранее (832,7 тыс.).



Выручка компании выросла с 42,3 млн до 45,1 млн рублей. Чистая прибыль тоже: с 3,8 млн до 5,2 млн. Почему дивиденды снижены, неизвестно, пишет Office Life.

Согласно реестру, у компании 69 магазинов. В том числе один новый зарегистрирован в 2021 году в Жодино. «Белювелирторг» — это сбытовая сеть государственного ювелирного «Кристалл-Холдинга».
 
 
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ОАО «Белювелирторг» выплачивает в этом году дивиденды примерно на 278 тыс. рублей. Это значительно меньше, чем годом ранее (832,7 тыс.).
 
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