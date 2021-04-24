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Ток-шоу «Пока свободны»: Марина Золотова, Арсений Сивицкий и Дарья Лосик

24.04.2021 16:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во втором выпуске ток-шоу «Пока свободны» журналист Алесь Залевский в гостях у редакции портала TUT.By обсуждает новости уходящей недели с главным редактором издания Мариной Золотовой, политологом Арсением Сивицким и Дарьей Лосик, женой политзаключенного Игоря Лосика, находящегося за решеткой уже более 300 дней.

Ток-шоу «Пока свободны»: Марина Золотова, Арсений Сивицкий и Дарья Лосик

 

Еженедельное ток-шоу «Пока свободны» — совместный проект Naviny.by с редакциями других независимых СМИ и гражданским сообществом о самом важном, что сейчас происходит с белорусами.

 

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Во втором выпуске ток-шоу «Пока свободны» журналист Алесь Залевский в гостях у редакции портала TUT.By обсуждает новости уходящей недели с главным редактором...
 
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