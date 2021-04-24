Ток-шоу «Пока свободны»: Марина Золотова, Арсений Сивицкий и Дарья Лосик

Во втором выпуске ток-шоу «Пока свободны» журналист Алесь Залевский в гостях у редакции портала TUT.By обсуждает новости уходящей недели с главным редактором издания Мариной Золотовой, политологом Арсением Сивицким и Дарьей Лосик, женой политзаключенного Игоря Лосика, находящегося за решеткой уже более 300 дней.





Еженедельное ток-шоу «Пока свободны» — совместный проект Naviny.by с редакциями других независимых СМИ и гражданским сообществом о самом важном, что сейчас происходит с белорусами.