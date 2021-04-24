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7 мест, где работают мобильные датчики контроля скорости в Минске

24.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

7 мест, где работают мобильные датчики контроля скорости в Минске

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, где в Минке работают мобильные датчики контроля скорости.

В настоящее время устройства установлены в семи местах столицы.

С 7:00 до 3:00:

- ул. Орловская, 80 (60 км/ч);

- пр-т Независимости, 99 км (60 км/ч); 

- МКАД, 41 км (90 км/ч); 

- пр-т Партизанский, 147 (60 км/ч).

С 19:30 до 3:00:

- Игуменский тракт, 30 (60 км/ч); 

- пр-т Дзержинского, 3Б (60 км/ч); 

- пр-т Независимости, 156 (80 км/ч).

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим.

ФОТО: freepik

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В УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, где в Минке работают мобильные датчики контроля скорости. В настоящее время устройства установлены в семи местах столицы....
 
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