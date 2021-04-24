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7 мест, где работают мобильные датчики контроля скорости в Минске
Источник материала: ОНТ
В УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В настоящее время устройства установлены в семи местах столицы.
С 7:00 до 3:00:
- ул. Орловская, 80 (60 км/ч);
- пр-т Независимости, 99 км (60 км/ч);
- МКАД, 41 км (90 км/ч);
- пр-т Партизанский, 147 (60 км/ч).
С 19:30 до 3:00:
- Игуменский тракт, 30 (60 км/ч);
- пр-т Дзержинского, 3Б (60 км/ч);
- пр-т Независимости, 156 (80 км/ч).
Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим.
ФОТО: freepik
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В УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, где в Минке работают мобильные датчики контроля скорости. В настоящее время устройства установлены в семи местах столицы....
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