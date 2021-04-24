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«Ни о каких военных базах мы не говорили». Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным

24.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ни о каких военных базах мы не говорили». Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным

Александр Лукашенко рассказал, какие вопросы обсудил на встрече с Владимиром Путиным в Москве. Ключевой темой переговоров было развитие кооперации. Об этом Президент рассказал журналистам в Наровлянском районе, пишет БЕЛТА.

Глава государства добавил, что вопросы интеграции и новых союзных программ затрагивались в большей степени для протокола. 

Кроме того, Глава государства отметил, что некоторые оппозиционеры утверждают о поглощении нашей страны Россией. Об этом, заявил Президент, даже речи не может быть. 

По словам Президента, во время переговоров не обсуждалась и тема военных баз. 

ФОТО: БЕЛТА





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Александр Лукашенко рассказал, какие вопросы обсудил на встрече с Владимиром Путиным в Москве. Ключевой темой переговоров было развитие кооперации. Об этом...
 
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