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«Ни о каких военных базах мы не говорили». Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко рассказал, какие вопросы обсудил
Глава государства добавил, что вопросы интеграции и новых союзных программ затрагивались в большей степени для протокола.
Кроме того, Глава государства отметил, что некоторые оппозиционеры утверждают о поглощении нашей страны Россией. Об этом, заявил Президент, даже речи не может быть.
По словам Президента, во время переговоров не обсуждалась и тема военных баз.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко рассказал, какие вопросы обсудил на встрече с Владимиром Путиным в Москве. Ключевой темой переговоров было развитие кооперации. Об этом...
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