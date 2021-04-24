Лукашенко подпишет декрет о переходе Совбезу президентских полномочий на случай «если вдруг»

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе президентских полномочий Совету безопасности в случае, если в стране возникнет такая необходимость. Об этом заявил Президент Беларуси, общаясь с представителями прессы в ходе рабочей поездки в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, пишет БЕЛТА.

Ранее, во время республиканского субботника, Президент рассказал о подписании некого важного декрета. Тогда он сообщил, что данный документ должен будет стать одним из важнейших решений за годы его президентства.

Во время общения с журналистами во время посещения Наровлянского района Александр Лукашенко объяснил, что ранее анонсируемые решения будут касаться исключительно внутренней ситуации в стране и будут отвечать на вопрос, что случится, если оппонентам власти удастся покушение на Главу государства.

Президент заметил, что вряд ли данная необходимость наступит, однако не стоит терять бдительность.

Белорусский лидер также сообщил, что решение о подписании подобного декрета принято им давно.

Фото: БЕЛТА

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