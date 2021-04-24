Моряки кричали от ужаса, когда вскрыли тушу мертвого кашалота

Источник материала: ОНТ

Это история произошла у берегов Индонезии 3 года назад. 20 ноября 2018 года СМИ обнародовали информацию об интересной ситуации, которая перевернула сознание многих защитников живой природы. Увиденное наводит на определенные мысли, связывающие человеческую цивилизацию и природу. Об этом будет интересно узнать.

С чего всё началось

В ноябре 2018 года жизнь местных жителей шла своим чередом. Моряки европейских компаний проплывали мимо и изредка заходили в местные порты, используя их в качестве перевалочных пунктов. Также неподалеку орудовали и рыболовецкие суда, занимающиеся отловом дорогих сортов рыбы.



Фото: imgur.com

Так как неподалеку от мест пребывания моряков стояли рыболовецкие сети, была высокая вероятность того, что в них попадется что-то крупное и ценное. Внезапно водная гладь всколыхнулась, волны увеличивали свой темп, а вода стала бесспокойной. Один из местных жителей крикнул, что в сети попалась некое существо крупных размеров. Как оказалось, это был кашалот.

Зоологическая справка

Кашалот – крупное млекопитающее, обитающее на территории Индонезии и близлежащих стран. Многие зоологи называют его морским бегемотом, и это неспроста. Крупные размеры кашалота позволяют сопоставить его с небольшим китом или крупной акулой. Так как животное млекопитающее, они часто выныривают и заглатывают воздух, чтобы не задохнуться от постоянного пребывания под водой. Кашалоты ведут такой же образ жизни, как и киты, однако в их рацион входит крупная рыба.



Фото: 101.findmerr.com

Что произошло далее

Когда сеть распутали, выяснилось, что в них попал огромный кашалот. Его внушительные размеры чуть было не сыграли с рыбаками злую шутку, так как была высокая доля вероятности, что млекопитающее просто разорвет рыболовные снасти. По счастливой случайности рыбакам удалось обездвижить животное, вытолкав его на берег. Удивлению рыбаков не было предела, ведь то, что они увидели внутри кашалота, поразило многих. Чудеса начались чуть позже, когда местные жители начали вспарывать брюхо несчастного существа.

Один из местных жителей филиппинского происхождения занес мачете над брюхом животного и распорол его от одного конца до другого. Как правило, это обычная процедура, проводимая местными рыбаками, предполагающая полную разделку пойманной рыбы.



Фото: vk.com

Кашалот был огромного размера, однако, даже это не привлекло столько внимания, как один важный факт. Дело в том, что в центре туловища был очень толстый нарост, больше похожий на пузырь. После того как рыба была препарирована, пузырь удалось распороть.

Посередине живота находилось огромное количество пластиковых бутылок. Пищевод был полностью забит различными отходами, которые просто-напросто перекрывали движение пищи для животного. Филиппинец, проводивший «операцию», насчитал свыше 118 всевозможных пластиковых вещей, которые были спрессованы друг с другом.



Фото: vk.com

Дальнейшие исследования показали, что в животе у кашалота находилась крупная покрышка от небольшого колесного транспортного средства. Кто-то считает, что данная покрышка принадлежала мотороллеру, в то время как другие рыбаки высказывали версию о велорикше. По слухам, крупная партия бракованных мотороллеров была утилизирована неподалеку. Данная покрышка чуть не встала поперек горла млекопитающему.

Причина странного поведения кашалота

Сам по себе кашалот – миролюбивое млекопитающее. Он стремится обойти стоянки людей и не попасть в их ловушки. Хотя в этот раз произошло исключение. Кашалот, получив травму пищевода, направился к берегу, где и был пойман в сети. Чуть позднее «вскрытие» и показало, что в пищевод животного забилось много мусора.



Фото: kaskus.co.id

https://www.kaskus.co.id/show_post/5e92955482d4956998465638/49/-

Млекопитающее начало задыхаться, после чего его и выловили рыбаки. Внутри была настоящая свалка, и это заставляет задуматься, что человечество делает с окружающей средой.

Вполне возможно, что кашалот съел некоторую часть этих бутылок, вдыхая в себя проточную воду. Они так часто делают, чтобы прочистить желудок и подготовиться к дальнейшей кормежке. Помимо всего прочего, есть версия, что животное могло начать есть мусор из-за сильного голода, так как в результате загрязнения его места обитания он не смог нормально охотиться и, как следствие, есть привычную для него пищу.

По материалам сайта inforuss.info

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram