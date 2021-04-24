Эти звезды сидели в тюрьме! Что же они натворили?

Источник материала: ОНТ

Известным людям сложно скрыть свои промахи, поэтому они часто попадают на обложки журналов, сами того не желая. Конечно, если они совершили незначительный проступок, могут откупиться, но если дело серьезное, то судебная система такого не прощает. Вот они – 10 звезд, которые отсидели в тюрьме реальный сроки.

1. Роберт Дауни младший



Фото: quote.rbc.ru

Известность к актеру пришла еще в 1992 году после выхода картины «Чаплин» с его участием. Роберту вручили премии «Золотой глобус» и «Оскар», после чего о нем узнал весь мир, а многие критики пророчили ему взлет в карьере. Свалившаяся слава воздействовала на актера очень негативно: он увлекся наркотиками и алкоголем. За хранение и употребление наркотических средств в 1996 году его приговорили к 3 годам условно, при этом он обязан был пройти лечение. Через 3 года актер не явился на комиссию и получил 2 года реального срока. Актер отбыл 1 год лишения свободы и вышел по условно-досрочному за примерное поведение.

2. Мишель Родригес



Фото: kinoafisha.info

Горячая штучка из фильма «Форсаж» была приговорена к реальному заключению на 6 месяцев за нарушение правил испытательного срока. В прошлом актрису поймали, когда она была за рулем в нетрезвом виде. Исключительное везение помогло Мишель выйти на свободу уже через 17 дней, просто потому что тюрьма была переполнена.

3. Дэнни Трехо



Фото: kanobu.ru

С раннего возраста еще никому не известный Дэнни, увлекался наркотиками. По итогу его посадили на 12 лет за хранение запрещенных средств и грабежи. В тюрьме он прошел реабилитацию, которая помогла ему встать на путь исправления. Актерская карьера Дэнни Трехо началась в 1985 году, когда он стал личным тренером по боксу для актера из фильма «Поезд-беглец», где ему дали возможность сыграть одну из ролей.

4. Крис Браун



Фото: sova.ponominalu.ru

Популярный певец в отношениях с Рианной впервые получил условный срок и общественные работы за то, что поднял на нее руку. На этом Крис не остановился и был арестован за избиение мужчины, после чего его поместили в реабилитационное учреждение, откуда выгнали за неподобающее поведение. Впоследствии за это певцу дали реальный срок.

5. Уэсли Снайпс



Фото: film.ru

Великого актера подвели жадность и глупость. В течение многих лет Уэсли не платил налоги государству, а потом нанял адвокатов-недоумков, которые позволили ему сесть на реальный срок. Актер пробыл в тюрьме 3 года, но это не погубило его карьеру. Поклонники с нетерпением его ждали, а коллеги с радостью приняли в фильме «Неудержимые 3»

6. Тим Аллен



Фото: ru.kinorium.com

Самый известный Санта-Клаус с виду кажется законопослушным гражданином. За что его могли посадить? За вождение в пьяном виде? За Рукоприкладство? Берите больше – Тим Аллен провозил наркотики! Пожизненное заключение – такой срок грозил популярному актеру, однако он вовремя одумался и сдал своих подельников. Срок скинули до 3 лет.

7. Марк Уолберг



Фото: ivona.bigmir.net

У миловидного подростка было 20 приводов в полицию. Марк не пропускал ни одной драки. В возрасте 16 лет известный актер ограбил аптеку и избил двух человек, за что был приговорен к двум годам лишения свободы. Отсидел он всего 45 дней, после чего был выпущен на свободу.

8. Пэрис Хилтон



Фото: style.rbc.ru

Гламурная фотомодель попала в тюрьму на 23 дня за вождение в нетрезвом виде. Однако сложно сказать, что это было настоящее заключение, ведь светская львица отбывала наказание в двухкомнатной VIP- камере, откуда каждый день могла выходить на свободную часовую прогулку. Поклонники и журналисты встречали Пэрис у ворот, как настоящую героиню.

9. Майк Тайсон



Фото: eurosport.ru

Один из самых известных боксеров в мире был приговорен к 6 годам за изнасилование Дезире Вашингтон. В тюрьме он провел всего 3 года. Свою вину он до сих пор не признал. Майк утверждает, что все было по обоюдному согласию.

10. Софи Лорен



Фото: life.24tv.ua

Мало, кто любит, расставаться со своими деньгами. Вот и Софи не платила налоги, за что попала в тюрьму на 18 дней. Во время заключения камера обладательницы «Оскара» была заполнена цветами от любящих поклонников.

По материалам сайтов film.ru , filmpro.ru

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