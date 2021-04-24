Умеют ли кошки улыбаться и как это повторить людям?

Источник материала: ОНТ

Ученые выяснили, как коты выражают дружелюбие. Если люди для этого улыбаются, растягивая уголки губ и демонстрируя зубы, то усатые питомцы делают все совершенно иначе – кошки медленно моргают. Об этом информирует Science Alert.

Исследователи утверждают, что человек может улыбаться по-кошачьи, медленно моргая, сузив глаза. Питомец распознает этот знак дружелюбия и, вероятно, ответит тем же. Причем, подчеркивают ученые, это касается не только знакомых кошек.

Исследователи утверждают, что коты чаще прочего улыбаются, когда они довольны и расслаблены.

Чтобы узнать, способен ли человек на «кошачью улыбку», были проведены два эксперимента. В первом опыте принимали участие 21 кошка и их хозяева. Питомцы уютно устраивались у себя дома на любимом месте, а владельцы садились в метре от животного, смотрели им в глаза и медленно моргали.

Во втором эксперименте приняли участие 24 кошки, но с ними вместо хозяев контактировали незнакомцы. В обоих случаях мордочки котов и лица людей фиксировали камеры. Результаты сопоставляли с обычным морганием кошек.

Согласно результатам обоих экспериментов, кошки моргают в ответ с большой вероятностью, а во втором эксперименте животные впоследствии также более дружелюбно относились к улыбнувшимся им по-кошачьи людям.

Маккомб отметила, что это первое исследование роли медленного моргания в коммуникации между человеком и кошкой. Результаты экспериментов были опубликованы в Scientific Reports.

Фото: Pixabay

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