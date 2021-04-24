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Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП

24.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП

Стало известно о смерти министра транспорта Аргентины Марио Меони – это произошло в результате ДТП в пятницу, 23 апреля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал TN

Эту информацию подтвердил президент Аргентины Альберто Фернандес на своей странице в Twitter. 

По имеющейся информации, машина, за рулем которой сидел сам Марио Меони, перевернулась на трассе в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. Известно, что он ехал в город Хунин, где проживает его семья.

О причинах произошедшего пока не сообщается. Приехавшие на место спасатели не нашли каких-либо следов другого автомобиля или животного, которое, возможно, перебежало дорогу и могло стать причиной аварии. Известно, что в момент ДТП в том районе была мокрая дорога – прошел дождь.

Фото pixabay

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Стало известно о смерти министра транспорта Аргентины Марио Меони – это произошло в результате ДТП в пятницу, 23 апреля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал...
 
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