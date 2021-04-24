|
Самые яркие образы красной дорожки "Оскара" - от Хепберн до Джоли
24.04.2021 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белоснежный лебедь Бьорк, задорный костюм со стразами Барбары Стрейзанд, соблазнительное платье с с прозрачным верхом Холли Берри, высокий разрез Анджелины Джоли или потрясающе эффектная Шэрон Стоун в лиловой юбке и рубашке "бойфрэнда" – какой образ вам кажется самым достойным?
Нельзя не упомянуть Одри Хепберн в Givenchy – образец идеального светского выхода, и любимую актрису Хичкока Грейс Келли, чье платье на бретелях стало классикой гламура по-американски.
Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь самые запоминающиеся образы звезд кино за всю историю премии "Оскар".
Также на Sputnik:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ожидании главного голливудского мероприятия года – церемонии вручения наград "Оскар" – вспоминаем самые обсуждаемые платья за всю историю красной дорожки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)