Лукашенко рассказал о «российских военных базах» и производстве интегральных схем

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко раскрыл некоторые подробности о переговорах с Владимиром Путиным, состоявшихся на днях. Он отметил, что на переговорах не было речи и о военных базах: «Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске — в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?»

«Наша зона ответственности — белорусской армии — запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?» — передает слова Александра Лукашенко пресс-служба.

«И даже если базы... Журналисты молодцы (это я вчера или сегодня услышал): слушайте, а что мы паримся по поводу того, что в Беларуси будут чьи-то базы — российские, китайские, японские или еще, может быть, чьи-то? А в Германии чьи базы? Американские. А в Польше, Румынии чьи базы — американские. Так что вы нам лапшу на уши вешаете, что мы независимость потеряем, еще что-то. Вы же их уже создали, они у вас там. Они просто боятся, чтобы мы, не дай бог, с россиянами не договорились и не объединили наши военные усилия. Но мы даже об этом не говорили», — продолжил он.

Среди основных тем разговора было «развитие кооперации», темы развития интеграции и новых союзных программ.

«Это правильно, но это слишком общо. Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье — газ, нефть, кооперация», — пояснил Лукашенко.

Упоминалось производство интегральных схем на базе специализированных предприятий, которые работают с советских времен. По словам Александра Лукашенко, Владимир Путин заявил о готовности совместно развивать соответствующие производства в России и Беларуси: «Надо определиться, кто что будет делать. В Беларуси — одно, в Зеленограде — другое, в Воронеже — третье».

Далее Лукашенко подчеркнул, что заинтересован в независимости страны.