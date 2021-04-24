В Гомеле торжественно открыли пандус на входе в отделение поликлиники (видео)

Источник материала: Onliner

В Гомеле на входе в одно из отделений детской поликлиники торжественно — с телевидением, шариками и перерезанной ленточкой — открыли колясочную и пандус. Небольшой бокс предназначен для детских колясок, самокатов и другого транспорта маленьких пациентов. Пандус с достаточно крутым подъемом должен добавить безбарьерности.

Как отмечает ведущая телеканала «Беларусь 4 „Гомель“», теперь не придется тянуть коляску по ступенькам или оставлять мокнуть под дождем.

Ранее просьба помочь поступила от местных жителей в адрес депутата Александра Данченко, говорится в сюжете. Он откликнулся, все работы были выполнены с участием предпринимателей и предприятий.

Теперь Данченко готов помочь с дорожками около поликлиники.