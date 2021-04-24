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Сборная Беларуси по хоккею проиграла резерву сборной России, не забросив ни одной шайбы

24.04.2021 17:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею проиграла резервному составу сборной России со счетом 0:2.


Фото: hockey.by

На 19-й минуте счет открыл Морозов, а на 31-й минуте Красковский в меньшинстве установил окончательный результат.

Россия-Б: Бочаров (Федотов); Кирсанов — Рафиков, Марченко — Морозов — Подколзин (А); Науменков — Пыленков, Коваленко — Красковский (К) — Бардаков; Сергеев — Паутов, Кукштель — Сафонов — Цицюра; Антипин, Ефремов — Иванов — Моисеев.

Беларусь: Шостак (Тэйлор); Фальковский (А) — Антонов, Принс — Нестеров — Паре (А); Соловьев — Коробов, Лопачук — Дрозд — Стефанович; Щечин — Знахаренко (К), Белевич — Усов — Демков; Жук — Ковыршин — Карабань; Мицкевич.

Напомним, вчера белорусы уступили основному составу России со счетом 3:6.

 
 
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Сборная Беларуси по хоккею проиграла резервному составу сборной России со счетом 0:2.
 
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