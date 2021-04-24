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Госархив не нашел фото и видео с оккупантами под БЧБ-флагом

24.04.2021 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Военный эксперт Егор Лебедок на свой запрос в Белорусский государственный архив кинофотодокументов получил ответ, что таких свидетельств не нашлось.


Вторая мировая война. Глубокое. Фото 1944 года

Егор Лебедок просил предоставить ему список фото- и кинодокументов за 1939-1946 годы, на которых люди с БЧБ-флагом или гербом «Погоня» охраняют, конвоируют, пытают или убивают других людей. Об этом говорится в ответе из архива, который получил военный эксперт Егор Лебедок на свой запрос, передает Белсат.

«Оплатил эту услугу (все же объем работ хороший) и получил ответ: «Сообщаем вам, что в фондах архива фото- и кинодокументов по интересующей вас теме не обнаружено», — говорится в ответе архива, который опубликовал Лебедок в своем фейсбуке.

Он пояснил, что написал запрос в архив, так как подобных фото и кинодокументов не встречал и раньше.

«Знаю, что есть воспоминания, фото касок, и допускаю, что такое могло быть не масштабно — война все-таки, там и свои своих стреляют, но кино- и фотодокументов пока не видел», — написал Егор Лебедок.
 
 
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Военный эксперт Егор Лебедок на свой запрос в Белорусский государственный архив кинофотодокументов получил ответ, что таких свидетельств не нашлось.
 
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