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Американская медоварня выпустила напиток в честь белорусской фолк-группы «Стары Ольса»

24.04.2021 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Медоварня Groennfell Meadery из штата Вермонт, специализирующаяся на напитках из полифлорного мёда, выпустила мид Stary Olsa, посвящённый одноимённой белорусской фолк-группе.

Американская медоварня выпустила напиток в честь белорусской фолк-группы «Стары Ольса»
Напиток сделан из мёда из полевых цветов с добавлением молодой поросли вереска и выдержан на берёзовой коре. Мид содержит 13,9% алкоголя и уже доступен для предварительного заказа на сайте медоварни. Бутылка объёмом 0,75 л стоит $31,99, пишет pivo.by.


Groennfell Meadery — Stary Olsa

«Мы очень рады, что можем внести свой небольшой вклад для помощи этой фантастической группе. 5 долларов с каждой бутылки будут переданы музыкантам», — говорится на сайте производителя.

Белорусская группа средневековой музыки «Стары Ольса» довольно хорошо известна в Америке. С 2016 года музыканты пять раз отправлялись в туры по США, дав в сумме более полутысячи концертов. В 2017 году группа «Стары Ольса» выпустила альбом «Вада, хмель і солад», посвящённый застольным песням.
 
 
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Медоварня Groennfell Meadery из штата Вермонт, специализирующаяся на напитках из полифлорного мёда, выпустила мид Stary Olsa, посвящённый одноимённой белорусской фолк-группе.
 
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