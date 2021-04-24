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Лукашенко: ни о каких военных базах мы с Путиным не говорили

24.04.2021 17:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тема российской военной базы на территории Беларуси во время переговоров с Владимиром Путиным 22 апреля в Москве не поднималась. Об этом сегодня заявил сам Лукашенко, общаясь с приближенными журналистами во время поездки в Наровлянский район.

Лукашенко: ни о каких военных базах мы с Путиным не говорили

«Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске — в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?» — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

У Беларуси и России совершенно другая стратегия в рамках ОДКБ, отметил Лукашенко: «Наша зона ответственности — белорусской армии — запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?»

Лукашенко считает, что если бы Беларусь и Россия «просто начали говорить на эту тему, то это также было бы подарком для оппонентов — чтобы они вышли и на улицах кричали, что Россия захватила Беларусь».

 

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Тема российской военной базы на территории Беларуси во время переговоров с Владимиром Путиным 22 апреля в Москве не поднималась. Об
 
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