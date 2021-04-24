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Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным на недавних переговорах в Москве

24.04.2021 17:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Основной темой переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина 22 апреля в Москве было развитие промышленной кооперации. Об этом сегодня заявил сам Лукашенко, общаясь с приближенными журналистами во время поездки в Наровлянский район.

Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным на недавних переговорах в Москве

«Мы в конкретику окунулись. На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом суть интеграции — опуститься на землю и сделать то, что нам сегодня крайне необходимо. Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому — нынешнее время: санкции против них, санкции против нас. И это только начало. Нас будут душить, душить», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам Лукашенко, он с Путиным договорился, что «не надо нам друг друга трясти (не то за шиворот брать, не то за грудь, и трясти); нам надо кооперироваться».

В частности, по словам Лукашенко, Путин заявил о готовности совместно развивать производство интегральных схем, которые необходимы в том числе для военной техники. «Надо определиться, кто что будет делать. В Беларуси — одно, в Зеленограде — другое, в Воронеже — третье», — отметил Лукашенко.

«Так давайте сконцентрируемся на определенных участках и сделаем. Вот суть кооперации — скооперироваться в том, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо. Это главное, о чем шла речь», — заявил Лукашенко.

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Он опроверг версии о том, что на переговорах шла речь о политической интеграции двух государств.

«Если бы я поехал, как они (оппозиция. — ред.) вещали, продавать или сдавать Беларусь, слушайте, это бы им подарок был. А нам это не нужно. Я уже сколько раз говорил: я — первый президент нашей независимой Беларуси, нам посчастливилось с вами построить первое независимое государство. Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его или кому-то сдать, или куда-то вовнутрь присоединить?! Я больше всего заинтересован, чтобы мы были независимы» — сказал Лукашенко.

 

 

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Основной темой переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина 22 апреля в Москве было развитие промышленной кооперации. Об этом сегодня заявил сам Лукашенко,...
 
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