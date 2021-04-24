|
"До Гагарина были другие космонавты": фейки и конспирология о космосе
24.04.2021 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
2:24 "Советские космонавты-смертники": сколько смертей скрыл СССР до полета Гагарина. Тотализатор на первых американских астронавтов.
12:44 Могли ли итальянцы действительно перехватить сообщения с советских космических кораблей и услышать, как погибают космонавты?
19:15 Насколько серьезные аргументы у сторонников теории, что на самом деле американцы не высаживались на Луне.
28:40 Почему сегодня государства не инвестируют в космос как раньше, и стоит ли ждать возвращения космической гонки?
31:01 Мифы, связанные со смертью Гагарина. Установлена ли причина гибели сегодня?
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"До Гагарина в космос отправляли других людей, но их гибель скрывали". Высадка американцев на Луну — фейк, снятый Стэнли Кубриком. А Гагарин был неудобен власти, его...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)