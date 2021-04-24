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"До Гагарина были другие космонавты": фейки и конспирология о космосе

24.04.2021 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"До Гагарина были другие космонавты": фейки и конспирология о космосе
Разобраться в фейках вокруг освоения космоса помог писатель, научный журналист, исследователь истории космонавтики — Антон Первушин.

2:24 "Советские космонавты-смертники": сколько смертей скрыл СССР до полета Гагарина. Тотализатор на первых американских астронавтов.

12:44 Могли ли итальянцы действительно перехватить сообщения с советских космических кораблей и услышать, как погибают космонавты?

19:15 Насколько серьезные аргументы у сторонников теории, что на самом деле американцы не высаживались на Луне.

28:40 Почему сегодня государства не инвестируют в космос как раньше, и стоит ли ждать возвращения космической гонки?

31:01 Мифы, связанные со смертью Гагарина. Установлена ли причина гибели сегодня?

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"До Гагарина в космос отправляли других людей, но их гибель скрывали". Высадка американцев на Луну — фейк, снятый Стэнли Кубриком. А Гагарин был неудобен власти, его...
 
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