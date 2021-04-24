ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На МКАД грузовик «нагнал» легковушку. В ней пострадали ребенок и его мать

24.04.2021 17:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В субботу утром в районе 32-го километра внешнего кольца МКАД водитель грузового автомобиля МАЗ столкнулся с резко затормозившей перед ним Audi. В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля — женщина 1992 года рождения и ребенок 2015 года рождения — получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения, сообщает пресс-служба ГАИ. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве.

По словам водителя легковушки, резко затормозить ему пришлось из-за автомобиля Toyota, водитель которого внезапно перестроился.

На МКАД грузовик «нагнал» легковушку. В ней пострадали ребенок и его мать
На МКАД грузовик «нагнал» легковушку. В ней пострадали ребенок и его мать
На МКАД грузовик «нагнал» легковушку. В ней пострадали ребенок и его мать
На МКАД грузовик «нагнал» легковушку. В ней пострадали ребенок и его мать
На МКАД грузовик «нагнал» легковушку. В ней пострадали ребенок и его мать
На МКАД грузовик «нагнал» легковушку. В ней пострадали ребенок и его мать

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ Минска, следователь и специалист управления ГКСЭ по городу Минску. На данный момент по факту инцидента проводится проверка.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев этого ДТП либо людей, располагающих информацией, способствующей восстановлению объективной картины произошедшего, и сообщить об этом по телефонам (8 017) 270-08-29, +375 29 599-75-57 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу утром в районе 32-го километра внешнего кольца МКАД водитель грузового автомобиля МАЗ столкнулся с резко затормозившей перед ним Audi. В результате ДТП...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские хоккеисты проиграли второй матч в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by