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На МКАД грузовик «нагнал» легковушку. В ней пострадали ребенок и его мать
Источник материала: Onliner
В субботу утром в районе 32-го километра внешнего кольца МКАД водитель грузового автомобиля МАЗ столкнулся с резко затормозившей перед ним Audi. В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля — женщина 1992 года рождения и ребенок 2015 года рождения — получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения,
По словам водителя легковушки, резко затормозить ему пришлось из-за автомобиля Toyota, водитель которого внезапно перестроился.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ Минска, следователь и специалист управления ГКСЭ по городу Минску. На данный момент по факту инцидента проводится проверка.
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев этого ДТП либо людей, располагающих информацией, способствующей восстановлению объективной картины произошедшего, и сообщить об этом по телефонам (8 017) 270-08-29, +375 29 599-75-57 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.
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В субботу утром в районе 32-го километра внешнего кольца МКАД водитель грузового автомобиля МАЗ столкнулся с резко затормозившей перед ним Audi. В результате ДТП...
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