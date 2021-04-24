Лукашенко рассказал о сценариях его уничтожения: с гранатометами и снайперами

Источник материала: Onliner

По словам Лукашенко, заговорщики разрабатывали несколько сценариев. Изначально они планировали устранение на параде 9 мая, однако отказались от этой идеи. Также рассматривалось нападение на президентский кортеж. Для этого мятежниками даже были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы, рассказал Александр Лукашенко.

Но и этот сценарий реализовать у них бы не получилось, пишет БЕЛТА. Так, в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала.

По третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию Лукашенко. На уничтожение резиденции вместе с ним выделялось $10 млн, а на снайпера — $1 млн.

«Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм, они уши прижали: „Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву“. Мы контролировали их каждый шаг», — заявил Александр Лукашенко.

В числе заговорщиков, рассказал Лукашенко, был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. «Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», — добавил Лукашенко.