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Белорусские хоккеисты проиграли второй матч в Москве

24.04.2021 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Взять реванш в ответном матче Евровызова не удалось, белорусская сборная проиграла россиянам, итоговый счет на табло московской арены 2:0.




Белорусская команда не смогла справиться с игроками олимпийского резерва России по хоккею в товарищеском матче, пишет Sputnik.

Голы в ворота белорусов были забиты в первом и втором периоде. В развязке хоккеисты из Беларуси много атаковали, но добиться результата не смогли. На последних минутах тренер белоруской сборной Михаил Захаров принял решение снять вратаря. Но и этот тактический ход не принес успеха.

На ледовой арене в Москве хоккеисты провели игры в рамках подготовки к предстоящему в Риге Чемпионату мира. Накануне, в пятницу 23 апреля, встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. Сегодня голами на 19-й и 31-й минутах отметились Иван Морозов и Павел Красковский. Причем, первую шайбу россиянам удалось реализовать в большинстве, а вторую, когда на ледовой площадке находилось всего четверо игроков.

Мировое первенство в Латвии пройдет с 21 мая по 6 июня. Беларусь и Россия вошли в группу А, в которую также пробились Чехия, Словакия, Швеция, Швейцария, Дания и Великобритания. Противостоять друг другу на турнире белорусы и россияне будут 1 июня, после того, как сыграют с иностранными соперниками.
 
 
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Взять реванш в ответном матче Евровызова не удалось, белорусская сборная проиграла россиянам, итоговый счет на табло московской арены 2:0.
 
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