«Белорусам — воля, крысе — подвал». Доктор из Боровлян прямо сказал судье, что думает









пишет НН. В РОВД на мужчину составили протокол по арт. 24.23 КоАП, расценив такое действие как несанкционированный пикет,НН.





Дело Святослава Удота рассматривала судья Екатерина Новикова в суде Минского района 23 апреля. На вопрос судьи о значении надписи на листовке мужчина сказал, что нужно читать буквально: «Белорусам — воля».





Давая показания, Удот пояснил, что таким образом хотел выразить свое несогласие с нарушениями, которые в последнее время происходят в стране.





Диалог с судьей:





— Чем крысы провинились перед вами?





— Крысы доносят.





— Каким образом?





— Не дают высказывать свое мнение с открытым лицом.





— А какое мнение вы хотите высказать?





— Какое мнение я хочу высказать? Чтобы людей не наказывали за то, что они открыто высказывают свое мнение, чтобы их не увольняли с работы, чтобы их не задерживали.





Приговор — 15 суток.





В тот же день, когда состоялся суд, милиция заявила о задержании подозреваемого в поджоге трех «Табакерок» в Боровлянах: 53-летний местный житель, врач одной из больниц Минска . Против него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (»Хулиганство»). Вероятно, речь идет об одном и том же человеке, считают правозащитники.



