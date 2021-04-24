Петр Кузнецов о «тревожном» заявлении Госдепа США

пишет политический аналитик Петр Кузнецов. Американское внешнеполитическое ведомство заявило, что очень хочет стабильных отношений с Беларусью, только мешают этому сами белорусские власти, продолжая репрессии. Нормальный диалог, мол, не может возобновиться, пока в стране наблюдается текущая ситуация,политический аналитик Петр Кузнецов.





Прискорбно или нет, но в буквальном смысле это означает "перевернём страницу" по-американски. Если режим остановит аресты, насилие, пытки - можно дальше налаживать стабильные отношения, так, будто не было августа и сентября 2020 года. Но, правда, если не прекратит, то разговаривать не получится.





Как к этому относиться? В прямом смысле это тревожный сигнал. Он означает, что одним из главных мировых игроков продекларирована готовность к торгу. В повестке теперь не транзит и переговоры, а просто нормализация обстановки. Ставки сильно снижены, равно как и градус риторики. Перед режимом вновь замаячила перспектива многовекторности.





Как такое стало возможным, после всех-то заявлений? Да очень просто. Обновлённая позиция Госдепа была озвучена накануне встречи Лукашенко и Путина, на фоне растущего напряжения в Восточной Европе, открыто провозглашаемых Кремлём и ФСБ намерений и дальше вмешиваться в белорусские дела, "покушения", роста напряжённости между Минском и Киевом, обозначенной Москвой и белорусским режимом готовности чуть ли не вернуться до уровня противостояния образца времен, когда ещё существовал Варшавский блок.





Очевидно, в Вашингтоне в этом контексте решили немного расширить возможное поле для маневра Лукашенко. При определённой поступательности, последовательности, не торопясь, отпуская политзаключённых по одному взамен на те или иные жесты он, по идее, может не торопиться полностью ложиться под Москву, стремясь вернуться к балансированию. Это подвесит ситуацию с интеграцией ещё на неопределённый срок, что сломает планы Путина.





Нет никаких сомнений что растворяться в интеграционной пучине для Лукашенко совсем не вариант, а вот в подобного рода торгах он чувствует себя как рыба в воде. Поэтому вероятность того, что в Минске сигнал прочитали и правильно восприняли - высока. Если это так, то сейчас начнётся много кулуарной возни, пардон, консультаций, которых мы, конечно, не увидим. Не исключено, что даже выпустят кого-то из имеющихся и наименее опасных политзаключённых, станут чуток меньше репрессировать новых - понемножку, потихонечку: то, что в общей массе никак не будет заметно, в ходе закрытых встреч будет проговариваться как большой прогресс.





Так оно будет, или иначе, сегодня мы видим несколько достаточно чётких тенденций.





Геополитические расклады опять оттесняют на второй план внутренние белорусские.





В администрации Байдена смотрят на режим Лукашенко, как на оставшийся у власти, хоть и нелегитимный, и, следовательно, как на субъект для торга и выстраивания отношений.





Сам Лукашенко в очередной раз пробует (и не сказать, чтобы совсем уж безуспешно) отыграть себе время и пространство на конфликте Запада и Востока.





Инициативы "переговоров" под давлением голосования на "Голосе" и при международной поддержке утратили актуальность, так её особо и не приобретя.





Надо ли теперь посыпать голову пеплом, винить во всем США и плакать, что все пропало?





Нет.





Американцы, как люди прагматичные, из того, что хочется и того, что возможно, выбирают возможное. Да, все понимают, что идеально, конечно, чтобы власть сменилась здесь и сейчас, желательно не только в Минске, но и в Кремле. Но возможно ли это здесь и сейчас? Все говорит за то, что нет.





С другой стороны, если возможно добиться остановки репрессий и передышки для гражданского общества, а так же очередного "динамо" Путину от Лукашенко и попыток вернуться к "многовекторности" - почему бы и нет? Здоровый прагматизм, ничего более.





Ну а белорусам надо понять, что при выборе между их счастьем и геополитикой все всегда будут выбирать геополитику. Кстати, похоже, в офисе Латушко этот сигнал прочитали примерно так же, в результате чего появился призыв к Тихановской вступить в должность президента. Все же это было бы какое-то конкретное и ощутимое политическое действие. Не сказать, чтобы прямо суперэффективное, хотя Бог его знает...





Ибо мир может солидоризоваться с белорусами и помогать им. Но не может за них решать их проблемы.



