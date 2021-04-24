Восьмерым жителям «Новой Боровой» с сердечками на окнах присудили 5800 рублей штрафа и 77 суток

Источник материала: Onliner

Несколько дней назад, 21—23 апреля, в «Новой Боровой» прошли задержания жильцов. В домах прошли обыски, а на жильцов составили протоколы по ст. 24.23 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии или пикетировании, сообщает телеграм-канал «”Вясна„ назірае». Затем дела восьми жителей рассмотрели в суде Минского района.

В протоколе 32-летнего программиста Семена Коробова зафиксировано, что он «провел пикетирование с целью публичного выражения общественно-политических интересов, путем размещения на окнах десяти красных сердечек, чем умышленно нарушил закон о массовых мероприятиях». За это он получил 10 суток.

39-летнего Александра Геранского обвиняли в том же, однако в его случае речь шла о трех, а не 10 сердечках. Он получил штраф в 100 базовых величин — 2900 рублей.

27-летний Дмитрий Готовский пикетировал двумя белыми листами А4 и пятью красными сердечками. Он получил 7 суток ареста.

Алексей Порошин получил 30 суток за бчб-флаг, вывешенный 25 марта на День воли. Тогда его не было дома, однако 21 апреля мужчина оказался на месте. Как отмечает «”Вясна„ назірае», в протоколе осмотра сказано, что «был найден бчб-флаг, письмо с изображением погони, но никаких бчб-сердечек найдено не было».

31-летний Павел Бодиловский получил штраф в 2900 рублей за несанкционированное пикетирование с помощью 11 сердечек. Также у него изъяли бчб-флаг, наклейку и телефон.

Сергей Самусевич получил 10 суток за нарушение закона о массовых мероприятий — вывесил шесть белых сердечек на окнах своей квартиры.

24-летний Павел Берешевич получил 10 суток за 7 белых сердечек по ст. 24.23 КоАП.

28-летний Артем Шклярик вынужден отбывать 10-дневный арест за пять белых сердечек.