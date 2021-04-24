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Опасная красота. В пригороде Минска заметили мамматусы - редкий вид облаков

24.04.2021 18:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пригороде Минска заметили мамматусы — редкий вид облаков. Об этом пишет сообщество «Природа Беларуси».


Фото: «Природа Беларуси» / ВКонтакте

«Именно такое красивое по своей форме облако удалось заснять сегодня из пригорода Минска, — говорится в описании. — То, что находится под облаком, есть ни что иное, как мамматусы — редкий вид и разновидность кучевых облаков с ячеистой структурой».

Метеорологи называют такие тучи «Mammatus clouds» (слово mammatus происходит от латинского mamma, что означает «вымя» или «грудь»). Они состоят из кристаллов льда и воды. Как отмечает автор поста, мамматусы располагаются зачастую под мощными кучевыми и кучево-дождевыми облаками — с земли это выглядит как серые тучи, от которых более темные элементы словно свисают вниз.


Фото: «Природа Беларуси» / ВКонтакте

Фото: «Природа Беларуси» / ВКонтакте

Но вместе с тем такие облака могут являться предвестниками опасности. В посте сообщества отмечается, что они «всегда имеют отношение к грозовым штормам и кучево-дождевой облачности. К тому же в этих тучах может быть грозовой очаг, расположенный на расстоянии в несколько десятков километров».

 
Теги: Минск
 
 
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