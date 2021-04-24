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Японцы поблагодарили Путина за введенный им модный тренд
24.04.2021 18:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 апр ― Sputnik. Читатели японского бизнес-журнала
Речь идет о собаке по кличке Юмэ, что в переводе означает "Мечта". Питомца породы акита-ину Владимиру Путину презентовал в 2012 году губернатор префектуры Акита Норихиса Сатакэ в знак благодарности за помощь в устранении последствий землетрясения.
По мнению читателей портала, за прошедшие 9 лет собаки этой породы стали очень популярными у россиян благодаря питомцу Путина.
"Большие собаки акита-ину — не для наших стесненных жилищ. Если им хорошо в просторной и широкой России — то и хорошо! Пусть порода развивается там!" — написал один из читателей.
"Мне кажется, что в Японии им тесно и жарко. Вот в России простор и прохлада, и им там, наверное, значительно лучше", — высказался другой комментатор.
"Президент Путин! Спасибо за то, что держите у себя собаку японской породы акита-ину по имени Юмэ. Это здорово!" — обратился один из читателей к российскому лидеру.
В комментариях также вспомнили и о другой "звездной" собаке той же породы, питомец по кличке Масару принадлежит фигуристке Алине Загитовой.
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В Японии собак породы акита-ину считают национальным достоянием: это "настоящий самурай, который никогда не отступает в бою".
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