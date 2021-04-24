Лукашенко озвучил сценарии «переворота»: снайперу один миллион долларов.

Источник материала: Салiдарнасць

Кстати, если верить правителю, за его жизнь просили недорого.





Посещая в Наровлянский район, Лукашенко решил поподробнее рассказать о несостоявшемся покушении. Так, по его словам, заговорщики разрабатывали несколько сценариев. Изначально они планировали устранение Президента на параде 9 мая. Однако представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно, поэтому они отказались от первоначальной идеи.

Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж. Для этого мятежниками даже были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы, рассказал Александр Лукашенко. Однако осуществить такой сценарий у них бы тоже не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала.

По третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию президента. На уничтожение резиденции вместе с Лукашенко выделялось $10 млн, а на снайпера — $1 млн.

— Это мы видели давно уже, цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм (расследование «Манкурты» на телеканале ОНТ. — прим.ред.), они уши прижали: «Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву». Мы контролировали их каждый шаг.

В числе заговорщиков, по словам правителя, был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала.

— Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию, — добавил Лукашенко.

Комментируя рассуждения о внешности задержанных заговорщиков (мол, не выглядят они убийцами и мятежниками), Александр Лукашенко отметил, что, конечно, они не должны были лично совершать теракт или уничтожать представителей власти.

— Я же знаю Федуту: предатель. Он же был в штабе нынешнего президента. Его же Вячеслав Францевич (Кебич — прим. ред.) подкинул мне в штаб, чтобы знать, что у меня делается. А какой у меня штаб? Всего пять человек было. И он, сидя возле меня, информировал команду Кебича. Ну вот такой он человек, — рассказал Лукашенко. — Конечно, мне смешно: Федута революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции. Конечно, он не совершал бы террористические акты, не убивал бы президента, его детей и так далее. Но давайте отдадим должное: он не дурак, и они его задействовали. И он такой, наверное, не один, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Через них, неглупых людей, собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты. Вот его вариант: Анвар Садат.

Имеется в виду организация теракта в Беларуси по примеру убийства бывшего президента Египта Анвара Садата в 1981 году.

Лукашенко обратил внимание на еще один важный нюанс: мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ. Он пояснил, что все эти структуры вооружены и если бы получилось столкнуть их, то началась бы «самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна».

У заговорщиков также были планы отключить энергосистему Минска. На этот момент обратил внимание и Президент России Владимир Путин на недавних переговорах с белорусским коллегой. Фактически это означает, что планировалась кибератака на страну. А подобную операцию можно осуществить лишь на государственном уровне, несколько хакеров с этим не справятся.

Также Лукашенко пообещал в ближайшее время новые подробности. Фильм-расследование об этих событиях уже готовит телеканал ОНТ. Но даже в нем пока смогут показать далеко не все.

— Это еще цветочки, — заверил он.

Лукашенко напомнил, что ранее в Беларуси было задержано несколько террористических групп. О некоторых сообщалось в СМИ, остальных «светить» не стали, но и они уже дают признательные показания. Все это, по его словам, звенья одной цепи.

— Прежде чем вякать, пусть подумают о том, что мы же покажем, что они говорят. Мы все это видели. Я же в СИЗО им сказал, когда был. Взял документ зачитал, когда этот мерзавец Тихановский, супруг новоявленного «президента», рассказывает, как они младшего сына хотели в тюрьму посадить: вот придем к власти и посадим. Адвокат говорит: «Как? Он же несовершеннолетний», — «Фигня, найдем, за что посадить». Оттуда все началось. Мы же все это покажем людям. Поэтому эту тему не замусолишь, — заявил он.

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что в списке белорусских чиновников, которых планировала интернировать новая власть, свыше 30 человек.

— Вот их политика. Не дай бог, пришли бы к власти. Их нельзя близко к власти подпускать. Плохо, что произошло в прошлом году, но без этого мы бы их не вычислили и не знали. А так мы теперь видим, кто есть кто, и можем спокойно работать, — заверил Лукашенко в этот весенний день.