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На МКАД МАЗ влетел в резко затормозившую Audi - пострадала женщина и ее 5-летний ребенок
Источник материала: Tut.by
Женщина и ребенок пострадали в аварии, которая произошла утром 24 апреля на МКАД,
По информации инспекторов, в районе 32-го километра внешнего кольца МКАД водитель грузовика МАЗ врезался в резко затормозивший перед ним Audi. По словам водителя легковушки, применить экстренное торможение пришлось из-за Toyota, водитель которого внезапно перестроился в его полосу.
В результате ДТП 28-летняя пассажирка Audi и ее 5-летний ребенок, ехавший в автокресле, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
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По словам водителя легковушки, применить экстренное торможение пришлось из-за Toyota, водитель которого внезапно перестроился в его полосу.
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