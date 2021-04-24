ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На МКАД МАЗ влетел в резко затормозившую Audi - пострадала женщина и ее 5-летний ребенок

24.04.2021 18:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Женщина и ребенок пострадали в аварии, которая произошла утром 24 апреля на МКАД, сообщили в ГАИ Минска.


По информации инспекторов, в районе 32-го километра внешнего кольца МКАД водитель грузовика МАЗ врезался в резко затормозивший перед ним Audi. По словам водителя легковушки, применить экстренное торможение пришлось из-за Toyota, водитель которого внезапно перестроился в его полосу.


В результате ДТП 28-летняя пассажирка Audi и ее 5-летний ребенок, ехавший в автокресле, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам водителя легковушки, применить экстренное торможение пришлось из-за Toyota, водитель которого внезапно перестроился в его полосу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко озвучил сценарии «переворота»: снайперу один миллион долларов.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by