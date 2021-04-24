На МКАД МАЗ влетел в резко затормозившую Audi - пострадала женщина и ее 5-летний ребенок

Источник материала: Tut.by

Женщина и ребенок пострадали в аварии, которая произошла утром 24 апреля на МКАД, сообщили в ГАИ Минска.





По информации инспекторов, в районе 32-го километра внешнего кольца МКАД водитель грузовика МАЗ врезался в резко затормозивший перед ним Audi. По словам водителя легковушки, применить экстренное торможение пришлось из-за Toyota, водитель которого внезапно перестроился в его полосу.





В результате ДТП 28-летняя пассажирка Audi и ее 5-летний ребенок, ехавший в автокресле, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

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