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Как все (вообще все!) поздравляют Марию Колесникову с днём рождения — и что в этот праздник говорит сама Маша

24.04.2021 18:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 24 апреля, свое 39-летие празднует Мария Колесникова — один из важнейших и ярчайших деятелей беларуской революции. Говорить о ней больше, согласитесь, нет смысла — вы и так прекрасно знаете, кто этот человек. 

Маша проводит праздник в тюрьме — лишена свободы активистка с сентября прошлого года. Но в каждом письме, которые посылает на волю, она повторяет, что чувствует себя бодро и оптимистично — имея честь знать Машу лично, мы не совмневаемся в том, что это воистину так. 

Сегодня Маша получила (и продолжает получать) тонну поздравлений из разных уголков мира. Мы уже писали об этом в нашем телеграм-канале и повторимся здесь: когда Маша освободится, нужно будет сразу же подарить ей маховик времени. Иначе страшно представить, сколько дней у нее уйдет на то, чтобы прочитать все тексты и посмотреть все фото и видео о себе, которые она пропустила, находясь в тюрьме.

Собственно, вот некоторые из таких текстов, фото и видео.

Мария Колесникова

«У меня сегодня день рождения. Этот день я всегда проводила в кругу семьи, близких и друзей. В какой бы стране я ни находилась. И всегда громко и весело! 

Сегодня, к сожалению, я вас не увижу, не обниму, и мы не посмеемся так задорно и оглушительно громко, как только мы умеем. Но знайте сегодня и всегда — вы все в моем сердце, и я всей душой с вами. Смейтесь, обнимайтесь и веселитесь сегодня. И за меня тоже!».

Виктор Бабарико:

«Маша, ты — воплощение гармонии. В тебе сочетаются красота и ум, нежность и твердость. Ты не только в истории Беларуси оставила след, но и в моей жизни. Я желаю оставаться тебе такой, какая ты есть. Для многих ты стала символом новой свободной Беларуси».

Светлана Тихановская:

Надя Зеленкова, жена политзаключенного, соучредителя KYKY Саши Василевича:

«Последний раз я и Саша видели Машу в августе. Но в этот понедельник Саша слышал Машу, пока стоял в стакане. Обычно в стакане Саша приседает. Что делает Маша в стакане, я не знаю.

Маша, я обещаю без стаканов! Для воды я сделаю тебе красивую керамику, а шампанское мы будем пить из самых тонких бокалов. Люблю! С днем рождения!».

Марго Левчук и Андрей Паук, дуэт «Красная Зелень»:

Юлия Чернявская, культуролог:

Саша Филипенко, писатель:

Фонд солидарности By_Sol:

The Village Беларусь:

«Трибуна»:

И другие:

 
 
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Сегодня, 24 апреля, свое 39-летие празднует Мария Колесникова — один из важнейших и ярчайших деятелей беларуской революции. Говорить о ней больше, согласитесь, нет...
 
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