Когда введут запрет? Косметику сразу уберут? Сколько можно ввезти самим? Вопросы и ответы по «запрещенке»

Когда заработает постановление по запрещенным товарам?

пишет TUT.BY. Приведем пример: когда с 21 декабря прошлого года вводили ограничения по пересечению наземных границ, само постановление было опубликовано 10 декабря, а вступило в силу через 10 дней, то есть день опубликования не учитывался. Постановление правительства № 240 «О применении специальных мер» официально опубликовали сегодня, 24 апреля. Запрет на ввоз и продажу непромаркированных остатков товаров введут через 10 дней после опубликования документа. По всей видимости, с 5 мая,TUT.BY. Приведем пример: когда с 21 декабря прошлого года вводили ограничения по пересечению наземных границ, само постановление было опубликовано 10 декабря, а вступило в силу через 10 дней, то есть день опубликования не учитывался.





На что не будет распространяться запрет?





Под запрет не будут подпадать:





- запрещенные товары, которые ввозятся для личного пользования;

- легковые автомобили, которые зарегистрированы в государствах ЕАЭС, а также - - временно ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе для личного пользования;





- промаркированные специальным контрольным знаком остатки запрещенных товаров.





Будут ли ввозить запрещенную косметику, которая произведена в странах ЕАЭС?

По всей видимости, нет. Примечаний по странам ввоза косметики нет в постановлении. При этом большинство позиций, к примеру той же Nivea, производят не на территории ЕАЭС, а в том числе в Испании, Германии, Турции. Так что даже если бы косметика Nivea, произведенная в ЕАЭС, была разрешена к ввозу в Беларусь, это не решило бы вопросы с наличием этого товара по многим позициям.





Сколько времени у ритейла на маркировку и продажу остатков?





Торговле, у которой к 5 мая будут остатки запрещенных товаров, нужно будет приостановить их оптовую и (или) розничную продажу. Речь как про косметику, так и про автомобили или другие запрещенные товары. Потом есть 5 рабочих дней, чтобы провести инвентаризацию остатков (в том числе остатков во вскрытой потребительской

упаковке. После этого в течение 5 рабочих дней после инвентаризации в МНС надо предоставить два экземпляра описи.





У ритейла есть 60 календарных дней, чтобы промаркировать остатки товаров. Когда на товар будет нанесена маркировка, их можно начинать продавать. Срок реализации не указан. По всей видимости, пока не продадут. По крайне мере так пояснили в МНС.





Но здесь есть нюанс: инспекция МНС, когда получит от ритейлера инвентаризационную опись, в течение 5 рабочих дней направляет ее копию в издательство «Белбланкавыд», в котором и можно будет купить специальные контрольные знаки для маркировки. То есть маркировка для торговли будет платной.





В постановлении правительства указано, что товар со вскрытой потребительской упаковкой можно продавать в течение 60 календарных дней после инвентаризации (если срок годности раньше не истечет, разумеется). Маркировка при этом не требуется.





Подождите, так с 5 мая из продажи как минимум на время пропадут запрещенные товары? А когда вернутся?





По всей видимости, да. Со вступления в силу постановления Совмина ритейл может продавать промаркированные специальным контрольным знаком остатки запрещенных товаров (кроме товаров со вскрытой упаковкой).





Здесь вопрос в том, можно ли торговле запускать процесс по маркировке до 5 мая. Скорее всего, нет, так как пока что запрета нет, собственно, и основания для маркировки тоже.





Если запускать маркировку до введения запрета на ввоз и продажу остатков без специальных контрольных знаков нельзя, как мы предполагаем, то тогда получается, что торговля должна с 5 мая снять с продажи «запрещенку», провести инвентаризацию (допустим, удастся сделать это за день, что зависит, конечно, от объемов), передать опись налоговикам, у которых есть 5 рабочих дней (а там как раз 8−11 мая — выходные дни) на передачу копии в «Белбланкавыд». Насколько быстро эта организация сможет выдать знаки для маркировки — открытый вопрос. Если будет поток желающих, то сроки могут затянуться. В итоге маркировка остатков запрещенных к продаже товаров может затянуться.









Так будет выглядеть маркировка «запрещенки»

Не исключено, что некоторые ритейлеры не захотят заниматься маркировкой товара, на которую надо время, а также заплатить за специальные контрольные знаки. Одно дело, когда речь про непроданные машины, а другое, когда про небольшое количество косметики.





Кто будет следить, не ввозят ли «запрещенку»? А как будут контролировать, не ввозят ли через Россию?





Контролировать ввоз на территорию Беларуси запрещенных товаров

через таможенную границу ЕАЭС будет таможня.





Следить за тем, не ввозят ли «запрещенку» из России, будут мобильные подразделения, в которые могут входить специалисты таможни, органов внутренних дел, органов пограничной службы, Минсельхозпрода (подчиненных ему организаций), госветслужбы. Если найдут ввезенную «запрещенку» через российско-белорусскую границу, то владельцу груза выдадут специальное требование, после чего в течение суток надо вывезти товар из страны.





Кто будет контролировать, не продают ли «санкционку»?





Контролировать, не продают ли запрещенные товары, будут специалисты МАРТ, МНС, Госстандарта, Минздрава, обл- и Мингорисполкома.





А что сейчас в магазинах? Можно купить ту же Nivea?





В минских магазинах мы не заметили ажиотажа вокруг косметики, которая будет под запретом с начала мая. К примеру, в ЦУМе за 15 минут никто не подошел к полке с мужской косметикой этого бренда. Некоторые позиции тут продают со скидкой до 45%. Продавцы-консультанты уточнили, что это может быть за счет скидки поставщика.













В отделе женской косметики у полки с косметикой Nivea также нет ажиотажа.





Фото читателя





К слову, на днях на полки здесь вернули один из кремов, который раньше попадал под запрет из-за вопросов санэпидемиологов (он в синей баночке на фото выше).





В ГУМе также в продаже сейчас есть ​​Nivea. Как здесь пояснили, снимать товар из продажи в ближайшие дни никто не говорил.





Кстати, а есть шанс, что в продажу вернутся товары Nivea, которые недавно запрещали?





По всей видимости, да. При условии, что поставщики и торговля успеют устранить возникшие вопросы и подогнать под техрегламенты снятые с продажи остатки этих товаров. И если с 5 мая, разумеется, займутся маркировкой.





В постановлении Совмина написано, что «запрещенку» можно будет ввозить для себя. А сколько ее можно ввезти?





Мы поинтересовались в ГТК, сколько «запрещенки», той же Nivea, можно ввезти, чтобы не возникли вопросы на таможне и не пришлось уплачивать таможенные пошлины.





— Нормы ввоза товаров для физлиц не менялись (с учетом постановления № 240). Если вы везете одну-две единицы изделия, даже не из числа запрещенной, естественно таможня видит, для личного пользования ввозится или нет. Если везете упаковку, то не для личного пользования. Если везете пару единиц, то все нормально, ничего не изменилось, — уточнили в дежурной службе. — То есть физлица товары из постановления № 240 могут ввозить, но чтобы не было партии товара (для коммерческой партии. — Прим. ред.).





Но тут еще нужно учитывать, что существуют лимиты по беспошлинному ввозу товаров из-за границы для личного пользования.



