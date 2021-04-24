Лукашенко рассказал в подробностях, как заговорщики хотели забрать у него власть

Общаясь сегодня с группой приближенных журналистов во время поездки в Наровлянский район, Александр Лукашенко раскрыл некоторые детали планировавшегося, по версии властей, военного переворота в Беларуси.





Как отмечается в сообщении пресс-службы Лукашенко, заговорщики разрабатывали несколько сценариев.

Один из них предполагал «устранение президента на параде 9 мая». Другой — нападение на президентский кортеж. «Для этого мятежниками даже были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы», — рассказал Лукашенко. По третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию президента. На этот сценарий выделялось 10 млн долларов.

«Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм (расследование «Манкурты» на телеканале ОНТ), они уши прижали: “Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву”. Мы контролировали их каждый шаг», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко рассказал, что в числе заговорщиков был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала: «Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию».

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По словам Лукашенко, мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ: «Если бы получилось столкнуть их, то началась бы самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна».

В списке чиновников, которых планировала интернировать новая власть, свыше 30 человек, заявил Лукашенко: «Вот их политика. Не дай бог, пришли бы к власти. Их нельзя близко к власти подпускать. Плохо, что произошло в прошлом году, но без этого мы бы их не вычислили и не знали. А так мы теперь видим, кто есть кто, и можем спокойно работать».

«Это еще цветочки», — сказал Лукашенко, проанонсировав публикацию в ближайшее время новых подробностей.

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