Запретит ли Россия импорт чешского пива - что говорят парламентарии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр ― Sputnik. Отношения между странами нужно налаживать, а не ухудшать введением экономических санкций, такое мнение высказал глава комитета по экономической политике в российской Госдуме Сергей Жигарев.

Таким образом парламентарий прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" сообщения о возможности запрета на поставки пива Чехии в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Праги.

"То, что сейчас происходит, безусловно, несет вред нашим отношениям с Чехией, и чешскому бизнесу в России. Не хотелось бы, чтобы это выходило в уровень противостояния", — прокомментировал парламентарий.

Жигарев отметил популярность в России чешского хоккея и пива, а также высказал мнение, что "горячим головам со стороны Чехии надо немного остудиться".

У России нет задачи "разорвать в клочья" экономику Чехии, высказался по поводу возможного запрета член Совета Федерации Андрей Климов. По его мнению, "в ситуации с Чехией есть другие, более эффективные меры, например, многие российские инвесторы могут отказаться от вложений в эту страну".

С чего все началось

В минувшую субботу чешские власти анонсировали выдворение из страны 18 российских дипломатов. В МИД РФ предупредили, что согласно сложившейся дипломатической практике подобные действия получат зеркальную реакцию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что такой информационный "вброс" необходим для того ,чтобы отвлечить внимание от событий в Беларуси, где пресечена попытка государственного переворота.

"Чтобы из информационно-политического пространства "задвинуть" эту тему, был сделан подобный вброс ценой колоссального удара по российско-чешским отношениям. Но ведь воля эта не Праги, а США. К сожалению, логика вассального подчинения, потери собственного иммунитета – мы ее сейчас видим в действии", – сказала Захарова.