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Запретит ли Россия импорт чешского пива - что говорят парламентарии

24.04.2021 19:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр ― Sputnik. Отношения между странами нужно налаживать, а не ухудшать введением экономических санкций, такое мнение высказал глава комитета по экономической политике в российской Госдуме Сергей Жигарев. 

Sputnik/RT/ruptly/Twitter @TomKout
Чем обернется ухудшение отношений между Россией и Чехией – видео

Таким образом парламентарий прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" сообщения о возможности запрета на поставки пива Чехии в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Праги.

"То, что сейчас происходит, безусловно, несет вред нашим отношениям с Чехией, и чешскому бизнесу в России. Не хотелось бы, чтобы это выходило в уровень противостояния", — прокомментировал парламентарий.

Жигарев отметил популярность в России чешского хоккея и пива, а также высказал мнение, что "горячим головам со стороны Чехии надо немного остудиться".

У России нет задачи "разорвать в клочья" экономику Чехии, высказался по поводу возможного запрета член Совета Федерации Андрей Климов. По его мнению, "в ситуации с Чехией есть другие, более эффективные меры, например, многие российские инвесторы могут отказаться от вложений в эту страну".

С чего все началось

В минувшую субботу чешские власти анонсировали выдворение из страны 18 российских дипломатов. В МИД РФ предупредили, что согласно сложившейся дипломатической практике подобные действия получат зеркальную реакцию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такой информационный "вброс" необходим для того ,чтобы отвлечить внимание от событий в Беларуси, где пресечена попытка государственного переворота.

"Чтобы из информационно-политического пространства "задвинуть" эту тему, был сделан подобный вброс ценой колоссального удара по российско-чешским отношениям. Но ведь воля эта не Праги, а США. К сожалению, логика вассального подчинения, потери собственного иммунитета – мы ее сейчас видим в действии", – сказала Захарова.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее появились сообщения о возможности запрета на поставки пива из Чехии в РФ, который якобы рассматривается российскими властями.
 
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