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Запретит ли Россия импорт чешского пива - что говорят парламентарии
24.04.2021 19:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 апр ― Sputnik. Отношения между странами нужно налаживать, а не ухудшать введением экономических санкций, такое мнение высказал глава комитета по экономической политике в российской Госдуме Сергей Жигарев.
Sputnik/RT/ruptly/Twitter @TomKout
Таким образом парламентарий прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" сообщения о возможности запрета на поставки пива Чехии в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Праги.
"То, что сейчас происходит, безусловно, несет вред нашим отношениям с Чехией, и чешскому бизнесу в России. Не хотелось бы, чтобы это выходило в уровень противостояния", — прокомментировал парламентарий.
Жигарев отметил популярность в России чешского хоккея и пива, а также высказал мнение, что "горячим головам со стороны Чехии надо немного остудиться".
У России нет задачи "разорвать в клочья" экономику Чехии, высказался по поводу возможного запрета член Совета Федерации Андрей Климов. По его мнению, "в ситуации с Чехией есть другие, более эффективные меры, например, многие российские инвесторы могут отказаться от вложений в эту страну".
С чего все началось
В минувшую субботу чешские власти анонсировали
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Чтобы из информационно-политического пространства "задвинуть" эту тему, был сделан подобный вброс ценой колоссального удара по российско-чешским отношениям. Но ведь воля эта не Праги, а США. К сожалению, логика вассального подчинения, потери собственного иммунитета – мы ее сейчас видим в действии", – сказала Захарова.
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Ранее появились сообщения о возможности запрета на поставки пива из Чехии в РФ, который якобы рассматривается российскими властями.
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