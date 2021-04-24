Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Зайдешь в туман - и попадешь в прошлое": аномалии оврага в Коломенском

В XVII веке здесь из ниоткуда возник отряд татарских всадников (хотя их войско разбили 50 лет назад). А в начале XX века милиционер видел там "лешего".

О том, есть ли мистика в Голосовом овраге, рассказывают замдиректора музея-заповедника "Коломенское" Елена Верховская, основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев и москвовед Олег Фочкин.

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