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"Зайдешь в туман - и попадешь в прошлое": аномалии оврага в Коломенском
24.04.2021 19:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
О том, есть ли мистика в Голосовом овраге, рассказывают замдиректора музея-заповедника "Коломенское" Елена Верховская, основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев и москвовед Олег Фочкин.
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"Двое крестьян зашли в зеленый туман, а когда вышли, оказалось, что прошло 20 лет". Про Голосов овраг в Коломенском ходят удивительные легенды. Неужели здесь и правда...
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