Анонсированный Лукашенко декрет о передачи президентских полномочий Совету безопасности в ситуации, когда президент не может исполнять свои обязанности, — это антиконституционная диверсия. Такое мнение высказал политолог, эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.





Эксперт напомнил, что в Конституции Беларуси записано, что в случае невозможности исполнения президентом своих обязанностей власть переходит к премьер-министру.

«Впервые с 1996 года Лукашенко так явно собирается нарушить Конституцию. Фактически, Лукашенко предлагает передать власть военным, потому что в составе Совета безопасности доминируют руководители силовых структур», — отметил Карбалевич.

По мнению эксперта, Лукашенко «действительно поверил в мифический заговор ». «Это говорит о том, в каком психологическом настроении он находится, если даже какая-то карикатура на покушение привела его в такое состояние», — считает политолог.

Он предположил, что сегодня КГБ, «надувший информационный пузырь вокруг этого скандала», контролирует ситуацию в стране в большей степени, чем все остальные государственные институты.