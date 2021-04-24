Уход за рассадой: что нужно знать

Источник материала: Sputnik Беларусь

Директор РУП "Институт овощеводства" рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о правилах ухода за овощной рассадой.

Корневая подкормка

Уже через 10 дней после пикировки следует подкормить рассаду раствором птичьего помета (1 л на 20 л воды). "Раствор нужно подготовить за неделю до проведения процедуры подкормки. Также вместо помета можно использовать раствор минеральных удобрений: на 10 л воды – 12 г аммиачной селитры, 10 г аммонизированного суперфосфата, 8 г хлористого калия, 2 г сульфата магния (или 1 спичечный коробок нитрофоски). Если рассада отстает в развитии, то подкормку повторяют через 10-12 дней", - рассказывает Чайковский.

Внекорневая подкормка

Один раз в неделю проводят внекорневую подкормку растений микроэлементами (опрыскивание по листьям). Для этого достаточно удобны в использовании готовые составы, которые применяют согласно инструкции.

Также можно приготовить раствор микроэлементов и самостоятельно. Для приготовления 1 л маточного раствора понадобятся: 5 г борной кислоты, 3 г цинка сернокислого, 11 г железа сернокислого или хелатного, 3 г аммония молибденово-кислого, 3 г кобальта азотнокислого, 3 г меди сернокислой, 5 г марганца сернокислого. В 0,3 л горячей воды растворяют борную кислоту, затем поочередно каждый элемент и прибавляют к первому. Затем доводят объем раствора до 1 л.

Для приготовления 10 л рабочего раствора берут 0,25 л маточного раствора и прибавляют 2-3 капли 5% раствора йода. Это количество вносится на 200-300 м2, рекомендует специалист.

Правила полива

Опыт многих овощеводов говорит о благотворном воздействии на рассаду талой или дождевой воды, которую используют для полива рассады. Эксперт подчеркивает, что температура воды для полива и приготовления растворов удобрений должна быть на уровне 22-23 градусов. Холодная вода может вызвать холодовой шок корневой системы растений.

Помощь для ослабленной рассады

Если рассада ослаблена, отстает в росте и развитии, несмотря на проведение процедуры подкормки, то могут помочь внекорневые подкормки (опрыскивание по листьям) 0,2 % раствором мочевины (карбамида). Для приготовления такого раствора 20 г удобрения (1 столовая ложка "с горочкой") добавляют на 10 л воды. Такие обработки проводят вечером через каждые 3-5 дней до момента, когда растения активно тронутся в рост.

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Закаливание рассады

За 10 дней до высадки рассады на огород следует провести ее закаливание. "В первый день нужно поставить растение на 1-2 часа под прямые солнечные лучи, а в последующие дни постепенно увеличивать это время. При перевозке рассады следует избегать резких толчков, чтобы случайно не повредить особо ценные мелкие корешки. Заболевшие растения стоит немедленно уничтожать, потому что они являются источниками опасных заболеваний для других культур", - резюмирует эксперт.