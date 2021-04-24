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От А до Я: азбука моды Жана-Поля Готье
24.04.2021 19:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
24 апреля свой день рождения отмечает великий модный дизайнер – Жан-Поль Готье, маэстро исполняется 69 лет.
В этот особенный для мира моды день Sputnik предлагает вспомнить самые незабываемые свершения Готье. Ведь именно он стал первым дизайнером, который вывел китч на мировые подиумы, пригласил участвовать в показах нестандартных моделей и искал самовыражение в самых необычных вещах, не боясь стать первым и единственным в своем роде.
Именно его называют l’enfant terrible (в переводе - несносный, избалованный ребенок») в мире высокой моды за максимально смелые и эпатажные решения.
© Sputnik / Алексей Даничев
Артисты в сцене из театрального спектакля Fashion Freak Show Жана-Поля Готье в Санкт-Петербурге
С легкой руки Жана-Поля Готье на подиумы вышли девушки в тельняшках и мужчины в юбках. Великий модельер создавал сногсшибательные наряды для Мадонны, Мерлина Мэнсона и Кончиты Вурст, а также придумывал оригинальные костюмы для блокбастеров.
В 69-й день рождения Sputnik решил проследить историю дизайнера и узнать Жана-Поля Готье от А до Я.
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В 69-й день рождения великого кутюрье, завершившего карьеру в 2020 году, Sputnik вспоминает историю человека, без которого мода не была бы такой, какой мы ее знаем.
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