От А до Я: азбука моды Жана-Поля Готье

Источник материала: Sputnik Беларусь

24 апреля свой день рождения отмечает великий модный дизайнер – Жан-Поль Готье, маэстро исполняется 69 лет.

В этот особенный для мира моды день Sputnik предлагает вспомнить самые незабываемые свершения Готье. Ведь именно он стал первым дизайнером, который вывел китч на мировые подиумы, пригласил участвовать в показах нестандартных моделей и искал самовыражение в самых необычных вещах, не боясь стать первым и единственным в своем роде.

Именно его называют l’enfant terrible (в переводе - несносный, избалованный ребенок») в мире высокой моды за максимально смелые и эпатажные решения.

© Sputnik / Алексей Даничев Артисты в сцене из театрального спектакля Fashion Freak Show Жана-Поля Готье в Санкт-Петербурге

С легкой руки Жана-Поля Готье на подиумы вышли девушки в тельняшках и мужчины в юбках. Великий модельер создавал сногсшибательные наряды для Мадонны, Мерлина Мэнсона и Кончиты Вурст, а также придумывал оригинальные костюмы для блокбастеров.

В 69-й день рождения Sputnik решил проследить историю дизайнера и узнать Жана-Поля Готье от А до Я.

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