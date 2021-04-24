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Байден признал геноцид армян

24.04.2021 19:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Джо Байден назвал события начала XX века в Османской империи «геноцидом армян». «Каждый год в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб в результате геноцида армян в эпоху Османской империи, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний», — говорится в письменном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Ранее спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что события 1915 года в Османской империи не могут быть названы геноцидом, а заявления Джо Байдена носят политический характер, пишет «РИА Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

Геноцид армян был организован и осуществлен в 1915 году на территориях, подконтрольных властям Османской империи. Геноцид осуществлялся путем физического уничтожения и депортации.

 
 
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Джо Байден назвал события начала XX века в Османской империи «геноцидом армян». «Каждый год в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб в результате геноцида армян...
 
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