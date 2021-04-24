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Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные
Источник материала: Tut.by
Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,575 рубля, а евро — 3,103 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля Беларусбанк), а ниже всего — 2,575 рубля (Альфа-Банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Идея Банке — 2,565 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке, БПС-Сбербанке — 3,13 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,103 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,103 рубля.
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