Амбасада Расеі ў Беларусі вульгарна адказала краінам Балтыі ў твітэры

Источник материала: Свабода

Мова ідзе пра ангельскі ідыёматычны выраз, у якім ўжытае вульгарнае абазначэньне мужчынскага палавога органа (даслоўны пераклад — «энэргія маленькага чэляса», пераноснае значэньне выраза — «ганарыстасьць, уласьцівая няўдачніку»).

Хэштэг суправаджаў ретвіт пасады кіраўніка МЗС Літвы Габрыэлюса Ландсбергіса, у якім гаворка ішла пра рашэньне Літвы, Латвіі і Эстоніі выслаць некалькіх расейскіх дыпляматаў на знак салідарнасьці з Чэхіяй. Гэтая краіна выслала вялікую групу супрацоўнікаў расейскай амбасады ў сувязі з атрыманымі доказамі датычнасьці супрацоўнікаў спэцслужбаў Расеі да выбухаў боепрыпасаў на складзе ў Чэхіі ў 2014 годзе.

Пасьля твіт з хэштэгам быў выдалены. Аднак неўзабаве ў твітэры амбасады зьявіўся новы рэтвіт паста Ландсбергіса, на гэты раз з тэкстам #smalldipenergy or #smalldickenergy — the choice is yours. («Вырашайце самі, #smalldipenergy або #smalldickenergy»). Што такое #smalldipenergy, амбасада не тлумачыць, мабыць, у гэтым «неалагізме» выкарыстана скарачэньне ад слова «дыпляматыя».

Многія карыстальнікі твітэра няўхвальна выказаліся аб публікацыі ў запісе расейскай амбасады, а з хэштэгам #smalldickenergy пачалі публікавацца пасты з крытыкай Крамля.