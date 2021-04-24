Можно жить и работать: Лукашенко посетил районы, пострадавшие от ЧАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил районы, наиболее пострадавшие от Чернобыльской аварии. Накануне 35-летней годовщины трагедии президент побывал в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. За годы там освоили деревообработку, пчеловодство, научились разводить лошадей. Какой будет следующий шаг в освоении загрязненных территорий, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Плетеные корзинки, сувениры из соломы – все ручная работа мастеров из Наровли. 35 лет назад после Чернобыльской трагедии люди отсюда бежали. Сегодня – живут, работают, делают поделки для души. А могут на этом еще и зарабатывать.

«Вроде бы дали людям стать ипэшниками, самозанятыми. А куда девать эту корзину, мы не определили. А они нужны и будут нужны. И рынок мы могли бы им дать», – сказал глава государства.

Полесский радиационно-экологический заповедник расположен на территории трех районов. Когда-то здесь было 92 деревни, людей после аварии эвакуировали. Сейчас сюда едут туристы. А местные занимаются разведением лошадей, рыболовством. Пчеловодство – самое прибыльное. И главное – получают здесь чистый мед.

«Меня удивляет: я думал, у них проблемы будут с качеством меда. А он мне говорит: «Мы свой мед раздаем своим, свои же покупают. Ну, он же не купит плохой мед. Хороший, проверяют, все нормально», – сообщил Лукашенко.

Когда-то здесь шутили: радиация не пахнет. Сегодня президент констатирует: психологический барьер преодолен. Люди знают, что жить здесь безопасно. Лукашенко говорит: необходимо идти дальше, развивать целевое производство по деревообработке. Лесов в этих районах много.

«Надо построить столько перерабатывающих предприятий, сколько надо. Но исходить не из рабочих мест, а с точки зрения эффективности. Нельзя бросать эти земли: мы их не бросили, психологически начали работать. Но результата не видно того, что должен быть. Мы должны за счет юга Беларуси добавить для всей страны. Если мы не сделаем наше поколение, точно никто не сделает еще 35 лет», – подытожил белорусский лидер.

От правительства и Гомельского руководства Лукашенко потребовал в течение полугода подготовить четкую пошаговую программу по инвестиционным проектам и развитию региона.

Полесский радиационно-экологический заповедник образован в 1988 году. Его площадь сегодня более 217 тысяч гектаров. На 700 из них выращивают корма и сельхозкультуры.