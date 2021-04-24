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Можно жить и работать: Лукашенко посетил районы, пострадавшие от ЧАЭС
24.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил районы, наиболее пострадавшие от Чернобыльской аварии. Накануне 35-летней годовщины трагедии президент побывал в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. За годы там освоили деревообработку, пчеловодство, научились разводить лошадей. Какой будет следующий шаг в освоении загрязненных территорий, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Плетеные корзинки, сувениры из соломы – все ручная работа мастеров из Наровли. 35 лет назад после Чернобыльской трагедии люди отсюда бежали. Сегодня – живут, работают, делают поделки для души. А могут на этом еще и зарабатывать.
«Вроде бы дали людям стать ипэшниками, самозанятыми. А куда девать эту корзину, мы не определили. А они нужны и будут нужны. И рынок мы могли бы им дать», – сказал глава государства.
Полесский радиационно-экологический заповедник расположен на территории трех районов. Когда-то здесь было 92 деревни, людей после аварии эвакуировали. Сейчас сюда едут туристы. А местные занимаются разведением лошадей, рыболовством. Пчеловодство – самое прибыльное. И главное – получают здесь чистый мед.
Когда-то здесь шутили: радиация не пахнет. Сегодня президент констатирует: психологический барьер преодолен. Люди знают, что жить здесь безопасно. Лукашенко говорит: необходимо идти дальше, развивать целевое производство по деревообработке. Лесов в этих районах много.
От правительства и Гомельского руководства Лукашенко потребовал в течение полугода подготовить четкую пошаговую программу по инвестиционным проектам и развитию региона.
Полесский радиационно-экологический заповедник образован в 1988 году. Его площадь сегодня более 217 тысяч гектаров. На 700 из них выращивают корма и сельхозкультуры.
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Накануне 35-летней годовщины трагедии президент побывал в Полесском радиационно-экологическом заповеднике.
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