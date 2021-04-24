Мнение: «Об уходе Лукашенко уже думает предметно»

Источник материала: Салiдарнасць

После ухода Лукашенко трон сгорает автоматически.

— Если нужно описывать сценарий транзита, какой закладывается в сегодняшний «судьбоносный» анонс декрета, то его можно скорее назвать «советским», — пишет Телеграм-канал Рефлексия и реакция .

После смерти очередного вождя собирается политбюро и выбирает нового/думает, как быть. Вот политбюро и назначили, без возможности премьера в статусе ИО президента клепать президентские указы без оглядки на всех остальных. После ухода Лукашенко трон сгорает автоматически.

Если смотреть с точки зрения поиска, кому это выгодно, то выгодно это в первую очередь генералам. Любая сила после ухода Лукашенко будет вынуждена с ними торговаться, т.к. их в совбезе большинство. Это даёт им какую-то страховку и политический капитал, чтобы его можно было обменять на физическую безопасность в нестабильном сценарии, в стабильном сценарии — вплоть до привода «своего человека» или как минимум отсев на выборной дистанции всех, кто будет слишком сильно кричать про люстрацию.

Также силовики получают способность ограничивать харизматичного премьера в случае сценария «преемник-премьер». Ровно из тех же соображений торга по своей безопасности.

Но вот Лукашенко, похоже, места в этой системе нету. Равно как и нету железобетонных гарантий ему (а можно ли было их сделать?). Это попытка выстроить временную конструкцию управления для кейса его ухода и кризиса машины управления в системе, где все завязано на одном человеке.

Это значит, что об уходе он уже думает предметно. Об уходе окончательном. Правда, совершенно не значит, что этот уход он планирует в скором времени.

Байнет – о «супердекрете» Лукашенко: «Эффект будет равен нулю»