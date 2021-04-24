Адвокат поговорила с Александром Федутой

Источник материала: Салiдарнасць

Его здоровье оставляет желать лучшего.

На днях адвокат виделась с известным политологом и публицистом, которого обвиняют в подготовке государственного переворота и покушения на Лукашенко. Признает ли он свою вину? Что говорит о случившемся? Жена Александра Федуты сегодня не имеет точных ответов на эти вопросы, но рассказала Народной волі о его здоровье.

Адвокат, которого наняла супруга Федуты, увидела своего подзащитного не сразу, а спустя несколько дней после задержания. Вначале для Федуты пригласили дежурного адвоката. Информации от него тоже практически никакой не было.





По словам Марины Шибко, нынешний адвокат связана жесткой подпиской о неразглашении и не сообщает никаких подробностей, связанных с расследованием дела.

— Адвокат сейчас для того, чтобы узнать, какие носки и трусы передать, – говорит Марина. – Шучу, конечно, но на самом деле подробностей никаких не имею… Только бытовые вопросы какие-то.

Кстати, фамилию адвоката Федуты Марина не называет – говорит, она все равно не будет общаться с журналистами, ибо связана подпиской. Известно, что адвокат работает в юридической консультации Центрального района Минска.

Письма до Александра Федуты пока не доходят. Но телеграмму от жены он получил.

— Он сказал, что написал письмо, но я его не получала, – говорит Марина. – Знаю, что ему многие пишут, спрашивают совета по литературным делам как у эксперта, но пока не слышала, чтобы кто-то от него получил ответ, и не в курсе, передают ли ему вообще корреспонденцию.

У Александра Федуты проблемы со здоровьем, есть хронические заболевания. Лекарства, которые он принимает постоянно, Марина Шибко передала в следственный изолятор КГБ, их приняли.

— Сейчас он через адвоката сказал, что давление скачет, попросил, чтобы ему передали тонометр, но я не знаю, примут его или нет, – говорит супруга Федуты. – И еще просит, чтобы ему передали больше бумаги – для писем и работы, он собрался в следственном изоляторе писать чуть ли не очередную диссертацию, докторскую он защитил в Польше. Знаю, что его посещал врач и его выводили на прогулки. Больше никакой информации у меня, к сожалению, нет.