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В Минске закрывается еще один бар
Источник материала: Tut.by
Бар «Алкоголи» в центре столицы закрывают,
Как ранее рассказывали владельцы, осенью в бар пришли с проверками санстанция и МЧС. За выявленные нарушения владельцы
В итоге владельцы бара судились с МЧС: по постановлению о штрафах и о незаконности проверки, а также с КУП «Минская спадчина» о расторжении договора аренды.
На днях Экономический суд Минска вынес решение о расторжении договора аренды. Владельцы должны освободить помещение.
Напомним, бар открылся в августе 2019 года. Его запуском занимались трое минчан — Герман, Юля и Сергей. Как открывался perfect serve бар «Алкоголи», можно почитать
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Бар «Алкоголи» в центре столицы закрывают, сообщила директор заведения Юлия Полонецкая. Экономический суд Минска вынес решение о расторжении договора аренды.
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