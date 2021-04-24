В Минске закрывается еще один бар

Источник материала: Tut.by

Бар «Алкоголи» в центре столицы закрывают, сообщила директор заведения Юлия Полонецкая. Экономический суд Минска вынес решение о расторжении договора аренды.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как ранее рассказывали владельцы, осенью в бар пришли с проверками санстанция и МЧС. За выявленные нарушения владельцы получили штраф 228 базовых величин. Позже его пересмотрели и уменьшили вдвое. Затем ребята получили бумагу о выселении от владельца здания.

В итоге владельцы бара судились с МЧС: по постановлению о штрафах и о незаконности проверки, а также с КУП «Минская спадчина» о расторжении договора аренды.

На днях Экономический суд Минска вынес решение о расторжении договора аренды. Владельцы должны освободить помещение.

Напомним, бар открылся в августе 2019 года. Его запуском занимались трое минчан — Герман, Юля и Сергей. Как открывался perfect serve бар «Алкоголи», можно почитать здесь .