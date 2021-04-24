ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске закрывается еще один бар

24.04.2021 21:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бар «Алкоголи» в центре столицы закрывают, сообщила директор заведения Юлия Полонецкая. Экономический суд Минска вынес решение о расторжении договора аренды.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как ранее рассказывали владельцы, осенью в бар пришли с проверками санстанция и МЧС. За выявленные нарушения владельцы получили штраф 228 базовых величин. Позже его пересмотрели и уменьшили вдвое. Затем ребята получили бумагу о выселении от владельца здания.

В итоге владельцы бара судились с МЧС: по постановлению о штрафах и о незаконности проверки, а также с КУП «Минская спадчина» о расторжении договора аренды.

На днях Экономический суд Минска вынес решение о расторжении договора аренды. Владельцы должны освободить помещение.

Напомним, бар открылся в августе 2019 года. Его запуском занимались трое минчан — Герман, Юля и Сергей. Как открывался perfect serve бар «Алкоголи», можно почитать здесь.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бар «Алкоголи» в центре столицы закрывают, сообщила директор заведения Юлия Полонецкая. Экономический суд Минска вынес решение о расторжении договора аренды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Палітолаг: «Галоўчанку давядзецца накласьці апалу і на Качанаву, і на Тэртэля, і на Хрэніна»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by