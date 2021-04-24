«Коллективный президент». Лукашенко хочет вручить судьбу Беларуси в руки Совбеза

История с якобы подготовкой покушения , видимо, сильно впечатлила Александра Лукашенко. 24 апреля он снова заявил, что скоро издаст эпохальный декрет, причем пояснил , что это делается на случай, если «президента застрелили».





«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется», — так Лукашенко расшифровал суть грядущего решения, посещая Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

Грядет правление людей в погонах?

Прежде всего, анонсированное решение «резко противоречит действующей конституции», отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич. По его словам, Лукашенко хочет изменить функционирование органов государственной власти, а такие статьи основного закона вообще должны приниматься на референдуме, «никаким декретом конституцию менять президент не имеет права».

Действительно, согласно статье 89 основного закона «в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей» полномочия главы государства временно переходят к премьеру. Но хотя этот пост ныне занимает верный Роман Головченко (поставленный в прошлом году вместо , вероятно, показавшегося не вполне надежным Сергея Румаса), вождь политического режима наверняка хочет более надежной страховки на случай, как он выразился, «если вдруг».

Политолог Павел Усов в этой связи отмечает , что передача широких политических полномочий Совбезу «по факту означает введение коллективного военного управления в стране». Он подчеркивает, что в основном законе функции СБ не прописаны, так что в итоге белорусам грозит «полное неконституционное управление государством». Некоторые комментаторы в этом контексте употребляют более крепкое словечко «хунта».

Усов предполагает, что если под эти изменения будет проведен в 2021 году референдум , то Беларусь «пойдет по казахскому сценарию транзита власти. Лукашенко уйдет на должность секретаря СБ при сосредоточении там всех полномочий, при наличии слабого декоративного президента».

История с заговором, похоже, сильно впечатлила

Возникает вопрос: а к чему вообще пороть горячку? Лукашенко и пропаганда ведь утверждают, что после подавления протестов все устаканилось, подавляющее большинство населения поддерживает, мол, вождя и вообще у системы большой запас прочности. И вдруг — такие форс-мажорные новации.

В конце концов, готовится ведь переделка конституции . Если уж так захотелось, то почему бы не вписать туда и новую роль Совбеза — спокойно, с соблюдением процедуры?

Карбалевич предполагает, что «Лукашенко действительно поверил во всю эту мифическую историю о государственном перевороте и покушении на его жизнь». У собеседника Naviny.by складывается впечатление, что «КГБ создает для Лукашенко странную картину мира, и он в нее верит». Причем до такой степени, что теперь вот, в частности, готов «нарушать конституцию, чтобы передать власть в руки военных».

Во всяком случае, 24 апреля глава политического режима вернулся к теме переворота (которая, как видно, и впрямь его не отпускает) и в деталях живописал коварные планы «предателя», как было сказано, Александра Федуты и прочих заговорщиков.

Общаясь с группой приближенных журналистов в Наровлянском районе, Лукашенко сообщил, что мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск, отключить энергосистему столицы, что ими даже были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы для нападения на президентский кортеж (таков был один из трех сценариев покушения).

Так верны ли генералы?

При этом в качестве другого сценария, как ни странно, Лукашенко назвал устранение президента на параде 9 мая. Чем де-факто повторил версию ФСБ, над которой публика уже посмеялась: мол, московские товарищи не знают, что в Беларуси парады обычно проводятся 3 июля.

Далее, если в Беларусь завезли гранатометы (а это не иголка), то куда смотрели доблестные пограничники? Где и как можно спрятать тонны оружия в стране, которая, по идее, насквозь просвечивается спецслужбами? Публика может рассуждать так: или это басни, или многочисленные силовики, вопреки дифирамбам пропаганды, мышей не ловят.

Наконец, если заговорщики на самом деле имели возможность поднять армию, то напрашивается вывод, что с лояльностью военных дело швах (и потому в войсках нужны жесточайшие чистки). Выходит, режим висел на волоске. А это абсолютно противоречит официальному нарративу.

Если же люди в погонах поголовно верны режиму и никаких реальных выходов на них у «мятежников» не было, то получается, что все эти страшные планы были на уровне трепа в зуме и московском кафе. И фигуранты просто стали жертвами спецоперации, или, как ее называют другие, провокации (Лукашенко сообщил, что роль продавшегося генерала исполнил сотрудник спецслужб).

Подстраховаться с помощью России

Но вернемся к готовящемуся декрету. Почему всю полноту полномочий в форс-мажорной ситуации Лукашенко вознамерился передать Совбезу?

Карбалевич считает, что глава политического режима не доверяет никому конкретно, а хочет препоручить управление страной в особых обстоятельствах группе людей, «чтобы была некая система сдержек и противовесов». По мнению аналитика, здесь налицо та же логика, которая просматривалась в прежних заявлениях Лукашенко, что ему боязно оставлять столь могучие полномочия второму президенту.

Действительно, в Наровлянском районе вождь подчеркнул, рассказывая о своем замысле, что в случае чего «у нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности».

Директор по исследованиям аналитического центра EAST (Варшава), эксперт международной инициативы iSANS Андрей Елисеев отметил в комментарии для Naviny.by, что «задача декрета — подстраховаться от возможно нелояльных силовиков, дворцового переворота», причем подстраховаться «с помощью Кремля».

Кроме всего прочего, это, по мнению политолога, хитрый ход Лукашенко с целью отбиться от размещения в Беларуси российской военной базы .

Белорусский вождь 24 апреля заверил, что ни о каких военных базах на переговорах с Владимиром Путиным двумя днями ранее в Москве не говорил. Но ряд аналитиков считает, что Кремль все же прессингует белорусское руководство вопросом об усилении своего военного присутствия (причем в качестве аргумента может использоваться та же история с заговором).

Как предполагает Елисеев, подготовкой декрета Лукашенко «дает Путину сигнал, что в любом случае Беларусь будет застолблена Кремлем».

«Совбез, в который в основном входят силовики с пророссийскими взглядами, естественно, в случае необходимости стабилизировать ситуацию в Беларуси будет готов воспользоваться привлечением России в какой-то степени», — пояснил Елисеев.

Все декреты могут быстро превратиться в пустые бумаги

Возникает вопрос, какой может быть степень привлечения России в случае, например, новой волны народных выступлений (а она очень вероятна в ситуации, когда человек, правящий Беларусью 27-й год, по той или иной причине выпустит из рук кормило). Как бы в итоге от белорусской независимости не остались рожки да ножки.

Кроме всего прочего, сюжет с подготовкой декрета показывает, что, вопреки пропагандистскому трубадурству, вождь отнюдь не ощущает, что его режим стабилен и устойчив.

К слову, заявления о том, что заговорщики могли поднять армию, отключить электричество (только непонятно, как они в таком случае собирались вещать по захваченному ТВ и радио) могут произвести на граждан совсем не то впечатление, на которое рассчитаны. Цель страшилок — демонизировать политических противников, но по факту можно подумать, что власти и впрямь висят на волоске.

Далее, очевидно желание первого президента заблокировать демократические перемены в стране даже после окончания эпохи его правления.

Другое дело, что все его декреты в таком случае могут быстро превратиться в бумаги, представляющие лишь архивный интерес. Новые игроки, в том числе и казавшиеся абсолютно преданными старому вождю, могут начать свою игру . Лукашенко слишком подогнал систему под себя и сделал ее слишком анахроничной для того, чтобы у нее были большие шансы уцелеть после него (или даже при варианте полуухода , то есть передвижения на должность а-ля аятолла).

В то же время угроза высадки псковских десантников в случае нового порыва белорусов к переменам при появлении окна возможностей — увы, реальна. И тем, кто настроен на перемены, эту опцию следует постоянно держать в уме.