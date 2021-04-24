Лобовое столкновение в Солигорском районе: пострадали семь человек

Источник материала: Tut.by

Вечером 23 апреля в Солигорском районе произошло лобовое столкновение Lada и Renault — пострадали семь человек, сообщили в УВД Минского облисполкома.





Авария произошла около 19.00 на местной автодороге возле деревни Раховичи Солигорского района.

34-летний водитель автомобиля Lada на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался Renault, за рулем которого был 48-летний житель Солигорска.



Фото: пресс-служба УВД Минского облисполкома

В результате ДТП семь человек получили ранения. Госпитализированы оба водителя, один пассажир Renault и четыре пассажира Lada. Проводится проверка.

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