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Лобовое столкновение в Солигорском районе: пострадали семь человек

25.04.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 23 апреля в Солигорском районе произошло лобовое столкновение Lada и Renault — пострадали семь человек, сообщили в УВД Минского облисполкома.


Авария произошла около 19.00 на местной автодороге возле деревни Раховичи Солигорского района.

34-летний водитель автомобиля Lada на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался Renault, за рулем которого был 48-летний житель Солигорска.


Фото: пресс-служба УВД Минского облисполкома

В результате ДТП семь человек получили ранения. Госпитализированы оба водителя, один пассажир Renault и четыре пассажира Lada. Проводится проверка.

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34-летний водитель автомобиля Lada на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался Renault, за рулем которого был...
 
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