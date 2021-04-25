Сборная Беларуси продолжает успешное выступление на чемпионате Европы по борьбе

Источник материала: ОНТ

Белорусские борцы успешно выступают на чемпионате Европы в Варшаве. Сегодня в Национальном аэропорту встречали победительницу турнира в Польше Ирину Курочкину.

Накануне она стала двукратной чемпионкой Европы. Курочкина победила в весовой категории до 57-ми килограммов. В решающей схватке белоруска была сильнее представительницы Польши Ангелины Лысак.

Напомним, как минимум серебряную медаль себе обеспечил Кирилл Маскевич. В решающем поединке в весовой категории до 87-ми килограммов в греко-римской борьбе белорус встретится с сербом, двукратным чемпионом Европы Зурабом Датунашвили. Напомним, ранее д бронзовые медали турнира завоевали Вероника Иванова, а также Али Шабанов и Гаджи Раджабов в вольной борьбе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram