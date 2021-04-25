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Сборная Беларуси продолжает успешное выступление на чемпионате Европы по борьбе

25.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси продолжает успешное выступление на чемпионате Европы по борьбе

Белорусские борцы успешно выступают на чемпионате Европы в Варшаве. Сегодня в Национальном аэропорту встречали победительницу турнира в Польше Ирину Курочкину.

Накануне она стала двукратной чемпионкой Европы. Курочкина победила в весовой категории до 57-ми килограммов. В решающей схватке белоруска была сильнее представительницы Польши Ангелины Лысак.

Напомним, как минимум серебряную медаль себе обеспечил Кирилл Маскевич. В решающем поединке в весовой категории до 87-ми килограммов в греко-римской борьбе белорус встретится с сербом, двукратным чемпионом Европы Зурабом Датунашвили. Напомним, ранее д бронзовые медали турнира завоевали Вероника Иванова, а также Али Шабанов и Гаджи Раджабов в вольной борьбе.

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Белорусские борцы успешно выступают на чемпионате Европы в Варшаве. Сегодня в Национальном аэропорту встречали победительницу турнира в Польше Ирину Курочкину....
 
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