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«Народный повар»: Финал. Смотрите 25 апреля в 10:35 в эфире ОНТ
Источник материала: ОНТ
Горячо и с перчинкой! Приготовьтесь к финальному баттлу на самой яркой телекухне. Уже утром 25 апреля узнаем, кто стал народным поваром – победителем главного кулинарного шоу на ОНТ. А пока – отправляемся за кулисы проекта.
Захватывающее шоу – на первое. Блюда по собственным рецептам – на второе. Самый интересный баттл – финальный – на сладкое. От запуска шоу до оглашения имени победителя – десять месяцев и более тридцати эфиров.
Часть соревновательная: одинаковый набор продуктов и 45 минут на блюда, которые заставят экспертов поставить максимальные баллы – граммы. Учитывают судьи каждую мелочь. Блюдо остыло, кухня осталась грязной – минус граммы! Произвольная программа – музыка, шутки и встречи со звездными гостями. Это шоу в первую очередь о том, что всех нас объединяет – о вкусной еде и людях, которые делятся своими рецептами и вдохновляют почаще заглядывать на кухню. Умеют ли белорусы готовить? Ответ очевиден.
Как минимум три аппетитных баттла и под чутким руководством жюри участники «прокачали» кулинарные навыки. Потому с каждым этапом судейство все жёстче.
Итак, финалисты. Анна Зезюлина и Сергей Шкель против Янека и Ирины Жих. В вопросах судейства компанию шеф-повару и фермеру составит самый народный из заслуженных артист, певец Александр Солодуха. Побороться есть за что. К званию народного повара полагаются ценные призы и еще один, особенный, от Антона Каленика.
Кто сможет покорить умы, сердца и желудки экспертов, увидим завтра утром. Удовольствие гастрономическое и эстетическое гарантировано. А телеканал ОНТ снова ищет кулинарные таланты. Второму сезону шоу быть!
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Горячо и с перчинкой! Приготовьтесь к финальному баттлу на самой яркой телекухне. Уже утром 25 апреля узнаем, кто стал народным поваром – победителем главного...
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