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«Народный повар»: Финал. Смотрите 25 апреля в 10:35 в эфире ОНТ

25.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Народный повар»: Финал. Смотрите 25 апреля в 10:35 в эфире ОНТ

Горячо и с перчинкой! Приготовьтесь к финальному баттлу на самой яркой телекухне. Уже утром 25 апреля узнаем, кто стал народным поваром – победителем главного кулинарного шоу на ОНТ. А пока – отправляемся за кулисы проекта.

 

Захватывающее шоу – на первое. Блюда по собственным рецептам – на второе. Самый интересный баттл – финальный – на сладкое. От запуска шоу до оглашения имени победителя – десять месяцев и более тридцати эфиров. 

Татьяна Рудаковская, руководитель проекта «Народный повар» «За это время они реально мне все стали родными, потому что мы все с ними подружились, мы с ними переписываемся, делимся рецептами, пишут из разных городов. Столько людей в нашей стране умеют готовить, знают толк в кулинарии и любят вкусно поесть. Это же конкурс, победит сильнейший». 

Часть соревновательная: одинаковый набор продуктов и 45 минут на блюда, которые заставят экспертов поставить максимальные баллы – граммы. Учитывают судьи каждую мелочь. Блюдо остыло, кухня осталась грязной – минус граммы! Произвольная программа – музыка, шутки и встречи со звездными гостями. Это шоу в первую очередь о том, что всех нас объединяет – о вкусной еде и людях, которые делятся своими рецептами и вдохновляют почаще заглядывать на кухню. Умеют ли белорусы готовить? Ответ очевиден. 

Антон Каленик, шеф-повар, эксперт кулинарного шоу «Народный повар»: «Конечно, умеют, еще как! Надо это любить! Ведь самая главная специя – это любовь. Самое главное для настроя – это ваше спокойствие. Когда мы готовим дома у плиты, на кухне, мы как у себя в таком маленьком мире нашем, там нам все понятно. А когда на телевидении, когда на вас смотрит 48 камер, гримеры ходят, монтажеры, мы еще сидим смотрим, наблюдаем и молчим до конца передачи – это стресс». 

Как минимум три аппетитных баттла и под чутким руководством жюри участники «прокачали» кулинарные навыки. Потому с каждым этапом судейство все жёстче.

Андрей Абрамов, фермер, эксперт кулинарного шоу «Народный повар»«Надо учитывать, что это все-таки народные повара, это же не профессионалы. Это во-первых. А во-вторых, они уже перестали к финалам пересаливать, это приятно. Почему-то думают, что вот кучу соли мы сделаем, значит, будет вкусно. А потом, не надо мудрить. Учитесь правильно сочетать продукты!» 

Итак, финалисты. Анна Зезюлина и Сергей Шкель против Янека и Ирины Жих. В вопросах судейства компанию шеф-повару и фермеру составит самый народный из заслуженных артист, певец Александр Солодуха. Побороться есть за что. К званию народного повара полагаются ценные призы и еще один, особенный, от Антона Каленика. 

Антон Каленик, шеф-повар, эксперт кулинарного шоу «Народный повар»: «Победитель и я придумаем меню и представим его нашей публике. Это будет тоже очень жарко! И победитель впервые в жизни окунется в эту атмосферу кухни, возможность там поработать с моими ребятами и даже будет ими командовать как капитан корабля». 

Кто сможет покорить умы, сердца и желудки экспертов, увидим завтра утром. Удовольствие гастрономическое и эстетическое гарантировано. А телеканал ОНТ снова ищет кулинарные таланты. Второму сезону шоу быть! 

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Горячо и с перчинкой! Приготовьтесь к финальному баттлу на самой яркой телекухне. Уже утром 25 апреля узнаем, кто стал народным поваром – победителем главного...
 
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