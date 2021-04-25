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Цистит и не только: врач рассказал, почему весной опасно сидеть на земле
Источник материала: ОНТ
Сидеть на еще не прогретой земле весной опасно, поскольку это чревато появлением различных заболеваний мочеполовой системы,
Он добавил, что плед или покрывало от холода не спасут. Если хочется устроить пикник, лучше сидеть на туристических ковриках и других приспособлениях, которые не пропустят холод. Также необходимо тепло одеваться, особенно закрывать область поясницы и малого таза.
ФОТО: freepik
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Сидеть на еще не прогретой земле весной опасно, поскольку это чревато появлением различных заболеваний мочеполовой системы, рассказал РИА "Новости" главный...
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