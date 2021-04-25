Цистит и не только: врач рассказал, почему весной опасно сидеть на земле

Источник материала: ОНТ

Сидеть на еще не прогретой земле весной опасно, поскольку это чревато появлением различных заболеваний мочеполовой системы, рассказал РИА "Новости" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он добавил, что плед или покрывало от холода не спасут. Если хочется устроить пикник, лучше сидеть на туристических ковриках и других приспособлениях, которые не пропустят холод. Также необходимо тепло одеваться, особенно закрывать область поясницы и малого таза.

ФОТО: freepik





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