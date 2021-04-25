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Цистит и не только: врач рассказал, почему весной опасно сидеть на земле

25.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цистит и не только: врач рассказал, почему весной опасно сидеть на земле

Сидеть на еще не прогретой земле весной опасно, поскольку это чревато появлением различных заболеваний мочеполовой системы, рассказал РИА "Новости" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он добавил, что плед или покрывало от холода не спасут. Если хочется устроить пикник, лучше сидеть на туристических ковриках и других приспособлениях, которые не пропустят холод. Также необходимо тепло одеваться, особенно закрывать область поясницы и малого таза. 

ФОТО: freepik


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Сидеть на еще не прогретой земле весной опасно, поскольку это чревато появлением различных заболеваний мочеполовой системы, рассказал РИА "Новости" главный...
 
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